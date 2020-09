Ojciec Mateusz w GTA San Andreas. Zwiastun GTA SanDomierz hitem sieci

Widać napracowanko.





"Avengers: Wojna bez granic jest najambitniejszym w historii crossoverem łączącym dwa różne popkulturowe uniwersa"

Ojciec Mateusz w GTA San Andreas

Mod GTA San Domierz najpewniej nie powstanie

W 2018 roku w Internecie rekordy popularności biły memy związane z wypowiedzią dotyczącą filmu "Avengers: Infinity War". Przedstawiciele Marvela powiedzieli, że:. Internauci podchwycili temat i na tysiącach grafik zestawiali w przezabawny sposób kontrastujące ze sobą światy filmowe. Właśnie ten memy przypomniał mi się, gdy zobaczyłem najnowsze dzieło Kaka Projects. Oto...GTA San Domierz to zwiastun prezentujący wydarzenia z popularnego serialu Ojciec Mateusz w świecie znanym z superprodukcji Rockstar Games. Internauta prowadzący kanał Kaka Projects na YouTube sam przygotował skiny postaci i modele prezentowane w trailerze, dorzucił do tego muzykę autorstwa Revolve Alone, a wszystko doprawił oryginalnymi kwestiami z Ojca Mateusza.Jak wyszło? Zobaczcie sami, moim zdaniem przyzwoicie.Niestety, GTA San Domierz nie jest zwiastunem kolejnej modyfikacji do kultowej odsłony GTA. To tylko przeróbka mająca wywoływać pozytywne emocje - a szkoda. Z pewnością nie jeden fan serialu chciałby wcielić się w rolę księdza Mateusz Żmigrodzkiego i rozwiązywać kryminalne zagadki San Andreas. Prawda?Źródło: Kaka Projects