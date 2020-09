Konkurs Lenovo Legion z niezwykłą nagrodą. Pokaż, że znasz się na grach

Dla fanów gier i sprzętu gamingowego.

Twarzą Lenovo Legion mogą zostać zarówno panowie, jak i panie. Wybrana zostanie tylko jedna osoba. | Źródło: Lenovo LegionAby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konkursowej Lenovo . Do formularza dołączyć należy link do materiału konkursowego umieszczonego w serwisie YouTube. Zadaniem uczestników zabawy jest stworzenie krótkiego materiału wideo o długości od 2 do minut, na którym w nieszablonowy sposób przedstawi siebie i swoją pasję do gamingu. To właśnie ten film ma przekonać jury, że dana osoba zasługuje na to, aby zostać ambasadorem Lenovo Legion.Konkurs "Zostań Twarzą Lenovo Legion" rozpoczyna się 21 września 2020 roku i potrwa do 21 października bieżącego roku, do godziny 23:59. Zwycięzców poznamy najpóźniej 4 listopada. Regulamin konkursu znajdziecie w tym miejscu Powodzenia!Źródło: Lenovo Legion