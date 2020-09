TikTok jednak (na razie) nie zniknie z USA. Poznaliśmy dalsze losy aplikacji

Dzieje się.

Dziś mieliśmy być świadkiem historycznego momentu, jeśli chodzi o sytuację na rynku mediów społecznościowych. Donald Trump kilka dni temu podpisał bowiem rozkaz zablokowania aplikacji TikTok na terenie Stanów Zjednoczonych. Decyzja miała wejść w życie 20 września. Usługa jednak nadal jest dostępna. O co chodzi?Firma ByteDance wydała specjalne oświadczenie, w którym przedstawiła wyniki rozmów z amerykańskim rządem oraz tamtejszymi przedsiębiorstwami. Jak się okazuje, powołana zostanie nowa spółka (TikTok Global) –. Reszta nadal będzie należeć do macierzystego właściciela – ByteDance.

Siedziba firmy znajdować się będzie w Teksasie i zapewni zatrudnienie dla 25 tys. nowych pracowników. Jeśli zaś chodzi o podział obowiązków, to Oracle ma zająć się budową odpowiednio bezpiecznej infrastruktury chmurowej. Z kolei Walmart zapewni płynność finansową spółki – osoby używające TikToka spodziewać się więc mogą integracji usług tej sieci sklepów z aplikacją.Tę koncepcyjną umowę podpisał już Donald Trump. Czy więc wszystko jest już pewne i TikTok na pewno zostanie w Stanach Zjednoczonych? Skądże. Teraz decyzja należy do przywódcy Chin. Xi Jinping jest drugą stroną konfliktu i jego podpis również musi znaleźć się na umowie.Jeśli tak się nie stanie, to. Pozostaje więc oczekiwać na dalsze informacje.Źródło: TikTok / Foto. pixabay.com (antonbe)