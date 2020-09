Hełm Iron Mana istnieje i działa. Można go kupić (wideo)

Działający hełm Iron Mana wygląda niesamowicie.





Iron Man to alter ego bohatera komiksów Marvel Comics, znanego jako Anthony Edward "Tony" Stark. Miliony osób z całego świata pokochały go za sprawą Roberta Downeya Jr., który to wciela się w tę postać od 2008 roku, w serii filmów wydawanych przez Marvela. Jednym z atrybutów omawianego tu herosa jest futurystyczny hełm połączony z systemem sztucznej inteligencji J.A.R.V.I.S. (Just A Really Very Inteligent System). Ktoś postanowił wykonać jego świetną replikę.W sieci ukazało się nagranie prezentujące możliwości repliki hełmu Iron Man MK5, wykonanej z polichlorku winylu (PVC) oraz ABSu. W przeciwieństwie do wielu tanich imitacji, ta naprawdę działa. Hełm dysponuje łącznie trzema trybami sterowania, pozwalającymi aktywować jego dostępne na tę chwilę funkcje. Można nim zarządzać zdalnie, przez dotyk oraz, co chyba najważniejsze, za pomocą komend głosowych.Ważący 1,5 kilograma hełm wygląda niezwykle realistycznie. Otwiera się i zamyka w sposób identyczny jak ten z filmu. Prawdę mówiąc, gdyby wystąpił on w którychś Avengersach, to robiłby zapewne dobre wrażenie na fanach zgromadzonych w kinie. Zobaczcie sami!Hełm składa się z 35 elementów, 6 serwomotorów, dwóch płytek logicznych i aż trzech procesorów. Kolor podświetlenia oczu w hełmie można zmieniać z białego na czerwony. Jeśli spodziewacie się funkcji ponad te, które zaprezentowano na nagraniu, to niestety, nie ma ich. Mimo tego zasilany 4 bateriami AA hełm stanowi doskonałe uzupełnienie kostiumu IronMana lub przedmiot kolekcjonerski.Utalentowany twórca gadżetu rodem z filmów sprzedaje swe dzieło w cenie 300 dolarów, czyli ok. 1100 złotych. Każda osoba pragnąca je zamówić, powinna udać się na stronę internetową joetoyss.com i wpłacić zaliczkę w wysokości 150 dolarów (ok. 550 złotych). Twórca hełmu podaje, że zamówienia złożone po 7 września realizowane będą na przestrzeni kolejnych 5 miesięcy. Dostawa jest wliczona w cenę.Jak Wam się podoba?Źródło: joetoyss