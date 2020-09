Xbox Series X bez ekskluzywnych gier? Microsoft nie widzi w tym problemu

Koncern niczego się nie obawia.

Konsole nowej generacji zadebiutują za około dwa miesiące. Sony oraz Microsoft mają zupełnie odmienną politykę jeśli chodzi o promocję swoich sprzętów, co widać na każdym kroku. Podczas gdy Japończycy chwalą się ekskluzywnymi grami, Amerykanie nie przejmują się ich brakiem w swoim asortymencie.Oczywiście chodzi o tytuły AAA. W przypadku Microsoftu siły pokładane były w Halo Infinite. Jak się jednak okazało, produkcja zadebiutuje nieco później. Skutek? Koncern tak naprawdę nie ma do zaoferowania użytkownikom niczego wyjątkowego na wyłączność 10 listopada – w dniu premiery. Gigant z Redmond nie widzi jednak w tym nic złego.

Czy to się uda? Tak naprawdę nie da się teraz tego ocenić. Amerykański producent jest obecnie na nieco wyższej pozycji dzięki atrakcyjnej propozycji w postaci Xboxa Series S oraz abonamentowi Game Pass. Do tego dochodzi możliwość zagrania w praktycznie wszystkie produkcje z Xbox 360 czy Xbox One.Sytuacja może odwrócić się jednak już dzisiaj o 22:00, kiedy to odbędzie się wydarzenie PlayStation 5 Showcase . Prawda jest jednak taka, że przed premierą urządzeń nawet najpotężniejszy analityk nie jest w stanie niczego przewidzieć. Warto więc cierpliwie czekać.Przypominamy, że PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S zagoszczą na rynku w listopadzie bieżącego roku.Źródło: The New York Times / Foto. Microsoft