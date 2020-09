TikTok odrzucił propozycję kupna przez Microsoft. Co dalej?

Zamieszania ciąg dalszy.





TikTok mówi nie Microsoftowi. Czas na Oracle

ByteDance poinformowało nas dzisiaj, że nie będzie sprzedawać akcji firmie Microsoft. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja byłaby dobra dla użytkowników TikTok. Jednocześnie chroniłaby interesy bezpieczeństwa narodowego. Specjalnie po to wprowadziliśmy znaczące zmiany, aby zapewnić, że usługa spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, prywatności oraz zwalczania dezinformacji. Zasady te jasno przedstawiliśmy w sierpniowym oświadczeniu. Nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy, jak usługa ewoluuje we wszystkich tych obszarach.





Źródło: TikTok

TikTok (czy raczej firma ByteDance) nie ma ostatnio łatwego życia. Amerykański rząd – z Donaldem Trumpem na czele - próbuje za wszelką cenę odebrać aplikację Chińczykom. Niedługo taki scenariusz może stać się rzeczywistością. W ostatniej chwili doszło jednak do pewnego zwrotu akcji – usługi nie kupi Microsoft tylko… Oracle. Na oficjalnym blogu giganta z Redmond ukazało się oświadczenie, z którego wyczytać możemy:Co dalej? Jak informuje Washington Post – najprawdopodobniej. Sprawa jest o tyle interesująca, że umowa ma rzekomo obejmować również przeniesienie siedziby firmy ByteDance do USA. Wtedy też spółka nie byłaby zależna od chińskiego prawa, co w teorii zlikwidowałoby zarzuty amerykańskiego rządu.Zarówno Oracle, jak i ByteDance, nie wydały w tej sprawie jeszcze żadnego oświadczenia, więc mówimy jedynie o nieoficjalnych przeciekach. Co ciekawe, prezes Oracle (Larry Ellison) powiązany jest z Donaldem Trumpem. Stąd też rodzi się zaskoczenie odnośnie decyzji o nawiązaniu współpracy.Na razie jednak musimy poczekać na stanowisko korporacji.Źródło: Washington Post / Foto. TikTok