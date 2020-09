Stała się rzecz niewiarygodna. Winyle po 40 latach wyprzedziły CD

Niespodzianka.





To pierwsza taka sytuacja od 40 lat

Płyty gramofonowe zwane potocznie płytami winylowymi były podstawowym nośnikiem nagrań muzycznych od końca XIX wieku do lat 80 XX wieku. Wbrew obiegowej opinii płyty analogowe nadal całkiem nieźle się sprzedają. W dobie pandemii ich sprzedaż w Stanach Zjednoczonych okazała się lepsza niż sprzedaż... płyt kompaktowych CD!Na zaskakujące wyniki sprzedaży winyli uwagę zwróciło zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki RIAA (Recording Industry Association of America). W raporcie dotyczącym pierwszej połowy 2020 roku wskazano, że sprzedaż płyt gramofonowych przyniosła 232 miliony dolarów przychodu. Dla porównania, płyty CD przyniosły zaledwie 129,9 miliona dolarów przychodu, co oznacza spadek aż o 47% w ujęciu rok do roku.