Top 10 najciekawszych filmów informatycznych. Motyw komputerowy w popkulturze

Haker (2002)





"Hackers” in home:





Haker (2002). Bow&Axe

Nazwanie go mianem "najciekawszego" jest lekkim nadużyciem z mojej strony, ale w

Haker (Blackhat) (2015)

Fabuła "Hakera" to taka w sumie hollywoodzka sztampa, ale potrafi zaangażować widza. Film raczej z kategorii tych do zaliczenia i zapomnienia.

Kod dostępu (2001)



Swordfish (2001). Warner Bros

Social Network (2010)



Social Network (2010). Columbia Pictures

Snowden (2016)



Snowden (2016). Onda Entertainment . Endgame Entertainment

Ex Machina (2015)

Gry wojenne (1983)



Gry Wojenne (1983) Sherwood Productions

Matrix (1999)



Matrix (1999). Warner Bros

Johnny Mnemonic (1995)



Johnny Mnemonic (1995). Tristar

Dziesięć to za mało!

W tych filmach haker to najczęściej taki cyfrowy Robin Hood, który walczy z niesprawiedliwością za pomocą klawiatury. W “Hakerach” z 1995 roku pewien utalentowany nastoletni “cyfrowy włamywacz” wraz z przyjaciółmi próbuje powstrzymać złoczyńcę przed kradzieżą milionów dolarów.W obsadzie cała plejada ówczesnych gwiazd Hollywood na czele z młodziutką Angeliną Jolie. Jest to zasadniczo bardzo średni film, ale chyba każdy dzisiejszy 30-latek, który choć trochę interesował się tematyką komputerową, na pewno go doskonale pamięta. Jest to zresztą pewien znak czasów i można go w ten sposób traktować.“Hakerzy” Made in Poland w stylu filmów Olafa Lubaszenki, takich jak "Poranek Kojota". To co mi się ciśnie na klawiaturę to popularny mem:Mom, Can We have "Hackers"?No, There is "Hackers" in home!Krótko mówiąc, jest to taki klasyczny polski filmowy potworek początku XXI wieku, któremu udało się zapisać w historii kilkoma viralowymi kwestiami. Zdecydowanie najbardziej znane jest słynne, które dla bohaterów było kluczem otwierającym wszystkie drzwi, a w rzeczywistości jest to zwykły informatyczny bełkot.Prawie każdy ma tutaj swój hakerski pseudonim - otóż nasz główny bohater Marcin "McFly" Makowski przyjmuje wyjątkowy zakład od swojego kolegi Adama “Turbo” Nowaka i stara się zdobyć piękną Laurę, która jest oczywiście miłością jego życia.Wykorzystując swoje niezwykłe hakerskie zdolności, bohaterowie popadają w spore tarapaty sięgające szczebla rządowego.arto obejrzeć choćby po to, żeby sprawdzić, jak wyglądało hakowanie według polskich twórców filmowych na początku XXI wieku.Przenosimy się o 13 lat w przyszłość i spotykamy kolejnego. Tym razem nie jest to byle polski nastolatek, tylko sam Bóg piorunów, czyli Chris “Thor” Hemsworth. Amerykańskie oraz chińskie służby specjalne stają ramię w ramię do walki z niebezpieczną cyber-mafią. Na czele ich ofensywy staje zwolniony z więzienia za przestępstwa komputerowe legendarny haker - Nicholas Hathaway.Blackhat (2015). Universal PicturesReżyserem jest, który w branży zdążył wyrobić sobie swoją całkiem niezłą markę.“Haker” to typowy, naszpikowany scenami akcji. Główny bohater to bynajmniej nie jest nerd w okularach zrobionych z denek od butelek, tylko kipiący testosteronem symbol męskości. W 2020 roku to całkiem rzeczywisty obraz i bez problemu potrafię sobie wyobrazic takiego hakera.Nie tylko Thor. Wolverine również był hakerem!. Genialny haker Stanley Jobson, w rolę którego wciela się Hugh Jackman, dostaje propozycję nie do odrzucenia. Bardzo szybko uświadamia sobie, że stał się pionkiem w niebezpiecznej grze, w której głównym rozgrywającym jest złowieszczy Gabriel Shear (John Travolta). Przez ekran przewija się również Halle Berry jako typowe “eye-candy”.Więcej tu zwykłej hollywodzkiej akcji niż prawdziwej rasowej informatyki, ale mamy tutaj takie perełki jak scena hakowania systemu Departamentu Stanu na czas. Żeby nie było łatwo, bohater ma przystawioną lufę do skroni... i nie tylko lufę. Proces łamania zabezpieczeń został uproszczony na minimum, a główny bohater swoje umiejętności demonstruje przede wszystkim bardzo. Takie typowe filmowe hakowanie!Rozgrzewkę pełną akcji mamy za sobą, to teraz przechodzimy do zdecydowanie poważniejszego i realistycznego kina. Zaczynamy od…. Ekranizacja historii stworzenia społecznościowego monopolisty od reżysera legendarnego? Coś tu nie do końca gra. Okazało się, że historia powstania giganta mediów społecznościowych może być naprawdę bardzo ciekawa, intrygująca i pełna zwrotów akcji.Oczywiście nie do końca wiadomo na ile jest to wiarygodne przedstawienie faktów, a na ile cała opowieść została podrasowana. Na pewno całość. Prawdę zna chyba tylko Mark Zuckerberg!Od strony realizacyjnej widać w "Social Network" wyraźnie rękę Davida Finchera. Muzyka z tego filmu, autorstwa duetu, wręcz idealnie nadaje się do pracy przy komputerze - potrafi nieźle nastroić i zainspirować do pracy twórczej.Jedno jest pewne - po obejrzeniu Social Network przeglądanie Facebooka nigdy nie będzie już takie samo.To zestawienie nie mogło obejść się bez filmu, który nieco niesłusznie przeszedł. Dzieło Olivera Stone’a opowiada historię- bohatera, zdrajcy, sygnalisty, który ujawnił ogromną skalę inwigilacji, na jaką pozwalał (i zapewne nadal pozwala) sobie rząd Stanów Zjednoczonych. Były pracownik CIA oraz Agencji Bezpieczeństwa Krajowego (NSA) postanowił ujawnić prasie ściśle tajne dokumenty, doprowadzając tym samym do największego przecieku zastrzeżonych informacji w historii USA.Od tego czasu musi ukrywać się na terytorium Rosji i nie może wrócić do ojczyzny, gdzie za zdradę grozi mu wieloletnie więzienie. W rolę Edwarda Snowdena wciela się Joseph Gordon-Levitt i bardzo wiarygodnie odgrywa rolę zdolnego informatyka na usługach rządu, którego w pewnym momencie rusza sumienie.Fakt,, ale ogląda się go bardzo przyjemnie. Warto obejrzeć go ku przestrodze. Moim zdaniem najlepiej zrobić sobie łączony senas - “Snowden” + “Social Network”. W głowie mogą się wtedy otworzyć pewne zamknięte do tej pory klapki, a z Internetu zaczniemy korzystać“Ex Machina” to film, który porusza wiele ważnych i trudnych tematów związanych z. Pewien programista, po wygraniu konkursu zorganizowanego przez jedną z największych firm internetowych, zostaje zaproszony do posiadłości jej założyciela i szefa.Na miejscu bohater dowiaduje się, że jest częścią wyjątkowego eksperymentu związanego z S.I. Osią fabuły nie jest tu chęć stworzenia robota, lecz przeprowadzenie i zaliczenie przez niego testu Turinga. Test ten ma udowodnić opanowanie przez niego umiejętności myślenia w sposób zbliżony do ludzkiego.Ex-Machina (2015). Universal PictuersCzy rozwój sztucznej inteligencji jest niebezpieczny? Czy odpowiednio rozwinięta sztuczna inteligencja może równać się człowiekowi? Film stawia wiele pytań, ale tylko na niektóre z nich stawia bezpośrednią odpowiedź.Jest toi zarazem kolejny, który swoją tematyką obejmuje sztuczną inteligencję. Przedstawione w nim zagadnienia komputerowe to dla dzisiejszych nastolatków jest w zasadzie prehistoria. Stare komputery, brak zaawansowanej grafiki trójwymiarowej a Internet w dzisiejszym tego słowa znaczeniu w zasadzie nie istnieje.Jest jednak w tym filmie ogromny ładunek nostalgii za czasami, gdy wszystko było dużo prostsze i tak naprawdę dziewicze. Czuć tu prawdziwy zew przygody nieskażony dzisiejszą komercją. Komunikacja za pomocą Sieci ograniczała się wtedy przede wszystkim do tekstu, a strony WWW praktycznie nie istniały.Główny bohater "Gier wojennych" to, a jakże, młody zdolny i bardzo ciekawski chłopak, któremu udaje się włamać do. Komputer ten okazuje się być zaawansowaną sztuczną inteligencją, która ma we władaniu cały amerykański arsenał nuklearny.Chłopak postanawia zaprosić wyjątkowego rozmówcę do gry i do czego to wszystko prowadzi, chyba nie muszę wyjaśniać. Bardzo szybko robi się gorąco! Polecam ten film zwłaszcza tym z Was, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądał świat komputerów w latach 80 i jak wiele się od tego czasu zmieniło.. Thomas “Neo” Anderson to wręcz, choć samego hakowania jest w tym filmie w sumie niewiele. Hakerski wątek to tylko przyczynek do zawiązania dużo większej, bardziej skomplikowanej i wchodzącej na poziom metafizyczny historii.Matrix jest tak rozbudowanym dziełem, że trudno w ramach jednego akapitu skrótowo opisać, o co w tym wszystkim chodzi. Większość z Was pewnie i tak doskonale kojarzy ten przełomowy film. Zagadnienia z zakresu szeroko pojętej technologii i sztucznej inteligencji przenikają się tutaj z motywami religii i filozofii. Wszystko to w sugestywnej, cyberpunkowej oprawie. Trylogia Matrixa, która jako całokształt jest oceniana bardzo różnie, doczeka się prawdziwej reaktywacji, a w produkcji jest jużto nie pierwszy raz, kiedy Keanu Revees angażuje się w prawdziwie cyberpunkowy projekt. Cztery lata przed premierą "The Matrix", Revees wcielił się w rolę Johnny’ego Mnemonica, który jako naprawdę wyjątkowy kurier, musi przetransportować recepturę rewolucyjnego leku w… swoim umyśle.Oglądając ten film, można zacząć się domyślać, skądzaczerpnął inspiracje do projektu. Interfejs komputer-mózg to przewodni motyw tego filmu i bardzo ważny element praktycznie każdej cyberpunkowej historii.Dwadzieścia pięć lat od premiery Johnnego Mnemonica jesteśmy w takim punkcie rozwoju technologii, że wizjonerskie pomysły scenarzystów przeradzają się już w realne rozwiązania. W takim tempie, za kolejne 5 lat naprawdę będziemy mogli zgrywać swoje wspomnienia na dysk komputera.Podsumowując ten ranking jednego jestem pewien -i na pewno znajdzie się tutaj mnóstwo braków. Dlatego w tym momencie pałeczkę przekazuję Wam drodzy czytelnicy! Komentarze są do Waszej dyspozycji. O jakich ważnych filmach zapomniałem, a które według Was powinny się koniecznie znaleźć na tej liście?Zresztą nie tylko w filmach kinowych można znaleźć mnóstwo motywów informatycznych i komputerowych. Również wśród seriali możemy znaleźć mnóstwo ciekawych przykładów. Dlatego też już niebawem opublikujemy kolejny ranking!