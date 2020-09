Wyłowili kamerkę z wideo 18+ po 5 latach. Szukają właściciela [wideo]

Marek i Wojtek szukają właściciela zagubionej na dnie Piaśnicy kamerki GoPro Hero 4 / foto. AdBuster @ YouTube

Towarzyszący mu w podwodnych wojażach Wojtek spostrzegł kamerkę GoPro Hero 4. Wyglądała dobrze, ale aspekt wizualny, to tylko jedna strona medalu. Co się z nią stało pod wodą? Nigdzie wprost tego nie powiedziano, ale wygląda na to, że kamera jest wciąż sprawna. Po przejrzeniu materiałów wideo okazało się, że najpewniej leży na dnie Piaśnicy od 5 lat i zgubił ją pechowy kajakarz. Najciekawsze jest to, że chwilę po zachwalaniu według niego niezawodnego mocowania, czyli przyklejenia do czapki. Podobno na skrzydła samolotu też tak przyklejają i działa. No cóż, z czapki zaraz po tych słowach spadło.Tak. Pliki na karcie microSD zdecydowanie przetrwały, więc pewnikiem jest przynajmniej dobry stan nośnika. AdBuster nawet umieścił kilka krótkich fragmentów z ostatniej podróży GoPro po rzece w swoim materiale na YouTube. Zapewne w nadziei na odnalezienie prawowitego właściciela sprzętu. Kamera spadła do wody i po około 20 minutach wyłączyła nagrywanie z powodu rozładowania się baterii. Nikt jej nie ruszał aż do teraz.