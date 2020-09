Xbox Series X – poznaliśmy wygląd opakowania konsoli

Znamy (prawie) wszystkie elementy układanki.





Xbox Series X - minimalistyczne opakowanie

Microsoft nieco wyprzedził Sony w kwestii prezentacji cen swoich nowych konsol . Wiemy już, że za Xbox Series X przyjdzie nam zapłacić 2249 złotych a za Xbox Series S – 1349 złotych. Jeśli zdecydujemy się na przygarnięcie urządzenia, to pierwszym elementem, który przyjdzie nam zobaczyć będzie… opakowanie. No właśnie – jak zostało ono zaprojektowane?Wiemy to dzięki kanadyjskiemu sprzedawcy La Source. W zakładce Xbox Series X pojawił się nie tylko wygląd konsoli, ale także stosownego opakowania. Jak mogliśmy się spodziewać –. Na froncie możemy zauważyć fragment urządzenia z widocznym logiem marki Xbox. Nie zabrakło loga Series X, informacji o pojemności dysku oraz obsługi 120 FPS.Jeden z boków kartonu zawiera z kolei wizerunek całej konsoli oraz kontrolera. Zdjęcie nadal widnieje w sklepie, więc wygląda na to, że Microsoftowi ten „wyciek” nie przeszkadza. Mamy więc do czynienia z faktycznym wyglądem opakowania. Oczywiście warto pozostawić sobie ten jeden procent dystansu do momentu, aż informacja nie zostanie udostępniona przez giganta.Przypominamy, że. Zamówienia przedpremierowe na sprzęty zostaną z kolei uruchomione już 22 września.Źródło: La Source / Foto. Microsoft