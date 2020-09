Xbox Series S czegoś wam nie przypomina? Microsoft wywołał falę memów

Kolejny "kulinarny" głośnik / foto. Twitter @its_menieb

Konkretne gotowanie z Xboxem / foto. Twitter @King_Shadow89 i @J_stidk

Kolejne miejsce do smażenia / foto. Twitter @GooJunPyoPL

o może jeszcze nie "kuchnia", ale już temat kulinarny. W końcu odwołano się do sieci McDonald's. Czy wy też zamawialibyście swoje burgery i nuggetsy do głośnika przypominającego konsolę? Jeden z twitterowiczów nawet napisał, że "to właśnie sposób, w jaki zamówię swoje PS5."Pozostańmy dalej w temacie łączącym głośniki i kulinaria. Mocniejszy brat nowego Xboxa i sam Series S mogą kojarzyć się z lodówką i głośnikiem. No cóż, jedni mają w kuchni radio, a inni głośnik. Sam mam model na Bluetooth, który włączam do audiobooków czy muzyki przy gotowaniu, więc trafne spostrzeżenie.Nie jakiś tam dodatek, a integralna część kuchni. Smażenie na Xboxie Series S i trzymanie składników w Xbox Series X. Widać trend załapało sporo internautów, bo to nie jedyna lodówka i nie jedyna patelnia.Xbox Series S i elektryczna płyta grzewcza kuchenki. Czy widzisz jakieś różnice? Podobno to te same zdjęcia. Nie no, nie przesadzajmy, w kuchence przecież nie ma pada. A... No chyba, że to smart kuchenka sterowana zdalnie pilotem. To znaczy padem.