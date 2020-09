Jeszcze więcej reklam w telewizji. Nowela resortu kultury gotowa

Jakby teraz było ich mało.

Wielu przedstawicieli mojego i młodszego pokolenia niemal w ogóle nie ogląda już telewizji. Powody można mnożyć, ale jednym z mocnych argumentów za porzuceniem tego popularnego niegdyś medium są wszechobecne reklamy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swoim najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o Radiofonii i telewizji postuluje, aby... zwiększyć limit reklam - i to w znaczący sposób.Obecnie, przepisy zezwalają stacjom telewizyjnym na emitowanie maksymalnie 12 minut reklam na przestrzeni jednej godziny zegarowej. Serwis wirtualnemedia.pl powołując się na swoje źródła informuje, iż nowe zasady wprowadzą trzy przedziały czasowe w ciągu doby, w obrębie których proces emisji reklam będzie bardziej elastyczny. Zamiast maksymalnie 12 minut w każdej godzinie będzie można emitować swobodniej nawet 144 minut reklam na przestrzeni dwunastu godzin, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Celem przyświecającym ustawodawcy jestZgodnie z zaproponowanymi zmianami, reklamy mogłyby być emitowane:Projekt uzasadnia, iż w porze nocnej (od 24 do 6 rano) oglądalność jest niska, a utrzymywanie limitów

Wyłączenia w emisji reklam

Adaś Miauczyński oglądający ze znudzeniem i lekkim obrzydzeniem telewizyjny blok reklamowy. Kultowa scena z filmu "Dzień Świra". | Źródło: YouTubeMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważa, że wzrost przychodów nie będzie znaczący. Zmiany jednak pozwolą zahamować spadek udziału reklamy telewizyjnej w rynku reklamy i pozwolić utrzymać dotychczasowe wzrosty przychodów nadawców na poziomie ok. 5% rocznie.Obecnie przepisy zakazują Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu praktyk polegających na przerywaniu reklamami seriali, filmów i programów. Wyjątek stanowią przerwy w emisji programów sportowych. Oznacza to, że Telewizja Publiczna nie zawsze może wykorzystać swoje 12-minutowe limity reklamowe.Żaden nadawca nie może przerywać reklamami serwisów informacyjnych, programów dla dzieci oraz audycji religijnych, publicystycznych i dokumentalnych krótszych niż 30 minut. Utrzymany ma zostać także odstęp co najmniej 20 minut pomiędzy przerwami reklamowymi w telewizji w przypadku seriali i programów oraz 45 minut w przypadku filmów.Źródło: Wirtualnemedia.pl