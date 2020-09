Andrzej Gawroński nie żyje. Był głosem Deckarda Caina i Papy Smerfa

Smutna wiadomość.





Andrzej Gawroński odszedł pozostawiając po sobie imponujący dorobek

Nie żyje Andrzej Gawroński. Zasłużony aktor teatralny i głosowy, rozpoznawalny z między innymi z użyczania głosu postaciom Deckarda Caina (Diablo 3), Papy Smerfa i Marudy (Smerfy), Filipa (Pszczółka Maja) oraz Mistrza Oogwaya (Kung Fu Panda) zmarł w szpitalu wczoraj, 4 września, w wieku 85 lat. O śmierci Pana Gawrońskiego poinformowała autorka kanału Widzę Głosy w serwisie YouTube.Andrzej Gawroński znany jest doskonale Polakom z wielu pokoleń. Jako aktor występował m.in. w filmach "C.K. Dezerterzy" (1985), "Zmiennicy" (1986), "Krótki film o zabijaniu" (1987) oraz "Czterdziestolatek. 20 lat później" (1993). Pan Gawroński słynął zwłaszcza z dubbingu. Słyszeliście go m.in. w bajkach "Zwariowane melodie", "Flinstonowie", "Tom i Jerry: Wielka ucieczka", "Animaniacy", "Byli sobie wynalazcy", "Spider-Man" (1994-1998), czy też "Babe - swinka z klasą". Dorobek Andrzeja Gawrońskiego jest tak kolosalny, że najlepiej go prześledzić na polskiej Wikipedii, w tym miejscu Przy tej smutnej okazji zachęcam Was gorąco do obejrzenia krótkiego i bardzo ciekawego filmu dokumentalnego o Panu Gawrońskim, który ukazał się swego czasu na kanale Dzieje Khorinis.Źródło: