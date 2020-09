Nowa usługa Empik Premium Free. Darmowe audiobooki, ebooki i inne korzyści

W Empik Premium Free dostajemy dostęp do darmowej dostawy do paczkomatów i punktów (od 40 złotych wartości zamówień), specjalne oferty dla abonentów w sklepach stacjonarnych czy wariancie internetowym, a także dłuższe terminy zwrotu towarów. Jednak chyba najciekawszą opcją z elektronicznego punktu widzenia jest dostęp do ponad 200 ebooków i audiobooków (Empik do tego grona zalicza też podcasty) w ramach apliklacji mobilnej Empik Go. To tylko mały wycinek całej biblioteki Empiku, ale za darmo przecież nie będziemy się na to gniewać.