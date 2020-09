Intel zmienił logo po raz pierwszy od 2006 roku. Wygląda świetnie

Co oznacza zmiana?





Intel - potrzebny rebranding?

Logo firmy Intel od 2006 do 2020 roku l Źródło: Intel









Logo firmy Intel od 2020 roku l Źródło: Intel

Logo firmy Intel od 1968 do 2006 roku l Źródło: Intel

Źródło: Intel

Niektóre firmy aktualizują swoje logo dosyć często. Część marek jednak niekoniecznie czuje potrzebę rebrandingu i decyduje się na wdrożenie zmian co kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Do tej grupy należy niewątpliwie Intel. Producent procesorów od początku swojego istnienia (1968) dokonywał „poprawek” w tym aspekcie wyłącznie raz. Jak to się mówi – dodwóch razy sztuka.Z pewnością kojarzycie to logo:Zostało ono wprowadzone w 2006 roku i niewątpliwie wywołuje nostalgiczne wspomnienia wśród wielu użytkowników. Co by nie było – jest ono dosyć przestarzałe i niezbyt minimalistyczne jak na współczesne standardy. Dlatego też Intel postanowił nieco uszczuplić swój wizerunek i przede wszystkimNowa grafika jest teraz niemalże w całości czarna (lub biała – w zależności od palety kolorystycznej) – elementem wyróżniającym ma być niebieska kropka nad „i”. Co ciekawe,. Zobaczcie sami:Wyrównano jedynie literkę „e” oraz usunięto lewą kreskę z „t”. Moim zdaniem całość prezentuje się schludniej i nowocześniej. Zresztą – takie było zamierzenie firmy. W materiale dotyczącym rebrandingu stwierdzili, że chcą powrócić do korzeni, ale jednocześnie przeć na przód.Powyższe logo to jedynie wierzchołek góry lodowej.oraz kropki nad „i”. Wszystko po to, by być jeszcze bardziej uniwersalną marką. Co więcej, zmianie ulegną także naklejki dołączane do procesorów czy naklejane na laptop. Tutaj zmiana – w stosunku do tego, co mieliśmy okazję oglądać od 2006 roku – jest jeszcze bardziej widoczna.Zmiany zadebiutują wraz z premierą procesorów Tiger Lake 11. generacji. Podoba wam się nowy koncept?Źródło i foto: Intel