Oglądaliście filmy SPARKS z torrentów? Piracka grupa została rozbita

Sukces organów ścigania.





Grupa SPARKS rozbita

Czechy

Dania

Francja

Hiszpania

Holandia

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Rumunia

Szwajcaria

Szwecja

Wielka Brytania

Ci spośród Was, którym zdarzało się lub zdarza pobierać filmy z torrentów, z pewnością kojarzą grupę SPARKS. Jej nazwa często widniała w nazwach plików nielegalnie udostępnianych w Internecie. Siatka cyberprzestępców została właśnie rozbita, a członkom grupy SPARKS postawiono zarzuty piractwa filmów i hostingu nielegalnych treści w sieci.Akcję prowadzącą do zlikwidowania bezprawnej działalności piratów z grupy SPARKS koordynowały służby ze Stanów Zjednoczonych, przy udziale organów ścigania z 18 krajów z całego świata, w tym Polski. Wspólny wysiłek przedstawicieli USA, Europolu i Eurojustu doprowadził do zablokowania ponad 60 serwerów w Europie, Azji i Amerycye Północnej. Dowiedzieliśmy się, że część serwerów zlokalizowana była w Polsce.Siatka serwerów SPARKS była mocno zdecentralizowana. Znaleziono je na terytorium europejskich państw takich jak:Pośród zatrzymanych znajdują się Umar Ahmad, George Bridi z Wielkiej Brytanii (aresztowany na Cyprze) oraz Jonatan "Raid" Correa, zatrzymany w Olathe w amerykańskim stanie Kansas. Mężczyźni od 2011 roku łamali zabezpieczenia legalnych kopii płyt DVD i Blu-Ray otrzymywanych od dystrybutorów, udostępniając je w sieci często przedpremierowo. Mówi się, że grupa jest odpowiedzialna za "spiracenie" blisko 1250 filmów i seriali. Straty branży filmowej i telewizyjnej oszacowano na setki milionów dolarów.Correa i Ahmad mają przed sobą perspektywę 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku Bridiego może być to nawet 20 lat pozbawienia wolności - ze względu na dodatkowe zarzuty.Źródło: Europol