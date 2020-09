Spotify rozdaje darmowe głośniki Google Nest Mini. Emigranci, korzystajcie

I to jest okazja!





Google Nest Mini za darmo? Mia niespodzianka

Google Nest Mini to następca popularnego głośnika Home Mini. Niewielkie urządzenie z opcją montażu na ścianie wyposażono w aż trzy mikrofony pozwalające rejestrować głos właściciela. Po co? Aby skorzystać z funkcji Asystenta Google, oczywiście. Nest Mini usłyszy komendę "Okej Google" nawet wtedy, gdy odtwarza muzykę. Właśnie to akcesorium za darmo otrzymują właśnie wszyscy chętni użytkownicy serwisu Spotify - na razie w Wielkiej Brytanii.Brytyjski oddział Spotify rozdaje głośniki Google Nest Mini wszystkim nowym i obecnym użytkownikom Spotify Premium. Na gratis załapią się także użytkownicy planów rodzinnych i dla par. Akcja potrwa do końca września lub wyczerpania zapasów sprzętu. Trudno się spodziewać, aby ktokolwiek nie zgłosił się po swój głośnik - można to robić pod tym adresem . Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii mieszka blisko 1 milion Polaków - założę się, że któryś z naszych czytelników skorzysta na tej promocji.



Głośnik Google Nest Mini w najlepszej cenie - za 0 złotych, od Spotify. | Źródło: Google