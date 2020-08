Wybrane produkcje Netflix obejrzysz teraz za darmo i bez zakładania konta!

Darmowe materiały na platformie Netflix.





Netflix - filmy i seriale za darmo, bez zakładania konta

Stranger Things

Szkoła dla elity

Dzieciak rządzi: znowu w grze

Jak nas widzą

Miłość jest ślepa

Nasza planeta

Grace i Frankie

Zabójczy rejs

Nie otwieraj oczu

Dwóch papieży

"Netflix gwarantuje rozrywkę, której potrzebujesz. Przekonaj się o tym na własne oczy — obejrzyj ulubione przez widzów filmy, seriale i programy całkowicie za darmo." - zachwala inicjatywę Netflix.

W czym zatem tkwi haczyk?

Netflix walczy o miano najlepszego na świecie serwisu udostępniającego wideo na żądanie i chce przyciągnąć na platformę jak największą liczbę odbiorców z całego świata. Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że subskrypcję Netflix na 30 dni nowi użytkownicy mogą odebrać za darmo lub za jedyne 10 groszy. Tym razem spieszymy, by przekazać, iż wybrane filmy i seriale na Netflix da się oglądać nie tylko bezpłatnie, ale także bez zakładania konta. Tak, funkcja działa w Polsce. Tak, ofercie towarzyszy "gwiazdka".Okazuje się, że przedstawiciele Netflixa mają zupełnie nowy pomysł na zachęcenie jeszcze większej rzeszy osób do korzystania z platformy. Zgodnie z najnowszą decyzją, pod tym adresem każda osoba może oglądać bezpłatnie wybrane filmy, seriale i programy. Nie trzeba nawet posiadać konta we wzmiankowanym serwisie. Na tę chwilę za darmo udostępniono:Oferta filmów i seriali będzie zmieniana cyklicznie. Nie zwlekajcie zatem, gdy w jej ramach pojawi się coś, co macie ochotę obejrzeć. Uwaga, jest haczyk.Niestety, nie wszystko złoto co się świeci. O ile filmy udostępniono w całości, to w przypadku seriali Netflix pozwala obejrzeć za darmo wyłącznie pierwszy odcinek z serii. Ma to być swojego rodzaju wersja "demo" danej produkcji. Dobre i to, prawda?