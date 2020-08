Chadwick Boseman nie żyje. Aktor z Czarnej Pantery miał 43 lata

Smutna wiadomość.





Aktor, którego szybko pokochały miliony

W wieku zaledwie 43 lat zmarł aktor Chadwick Boseman, odtwórca roli Czarnej Pantery w filmie produkcji Marvel Studios. Wiadomość przekazała agentka gwiazdora Nicki Fioravante oraz rodzina. Przyczyną śmierci był rak okrężnicy w stadium IV.Chadwick Boseman zadebiutował na wielkim ekranie w 2013 roku, kiedy to zagrał wraz z Harrisonem Fordem w filmie "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy". Wcielił się tam w rolę Jackiego Robinsona, pierwszego czarnoskórego baseballistę występującego w MLB, najwyższej klasie rozgrywkowej tego sportu w USA.Chadwick Boseman popularność zyskał w 2014 roku, kiedy to został filmową Czarną Panterą, bohaterem amerykańskich filmów akcji. W nowej roli pojawił się po raz pierwszy w dziele "Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów" z 2016 roku, by później odtwarzać ją jeszcze w filmie "Czarna Pantera" oraz "Avengers: Wojna bez granic". Zgodnie z kontraktem miał brać udział w kolejnych dwóch produkcjach.Chadwick przygotowując się do ról w filmach "Marshall" (2017), "Pięciu braci" (2020" i "Ma Raine's Black Bottom" (2020) obowiązki aktora musiał łączyć z koniecznością brania udziału w chemioterapii oraz licznych operacjach.Aktor zmarł ze swoją rodziną u boku, we własnym domu w Los Angeles.Źródło: mat. własny, Instagram