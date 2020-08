Wrześniowe premiery na Netflix. Znamy listę nowości

Na nudę nie będzie można narzekać.





Ostatnie miesiące nie obfitują niestety w ogromne i wyczekiwane premiery. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała liczne serialowe oraz filmowe plany, co skutkuje skromniejszymi nowościami. Nie oznacza to jednak, że na np. Netflixie zupełnie nie pojawiają się ciekawe propozycje. Światło dzienne ujrzała właśnie lista tytułów, które już we wrześniu trafią na najpopularniejszą platformę streamingową.







Netflix chyba polubił temat podróży kosmicznych. Nie tak dawno mieliśmy chociażby do czynienia z debiutem świetnych "Sił Kosmicznych" ze Stevem Carellem w roli głównej. Teraz postawiono na mniej humorystyczne akcenty. „Rozłąka” traktować będzie o astronautce, która została wybrana do odbycia długiej wyprawy na Marsa. Problem jednak w tym, że musi zostawić na Ziemi nastoletnią córkę oraz męża. Tęsknota i miłość to więc przewodnie motywy nowego serialu. Premiera 4 września.







Jesteście fanami „Lotu nad kukułczym gniazdem”? Nie możecie więc przejść obojętnie obok „Ratched”, czyli serialu stanowiącego prequel do kultowej produkcji. Protagonistką tym razem została siostra Ratched. Produkcja ma rzucać nieco nowe światło na niektóre wydarzenia i ponownie – stanowić pełną dramatyzmu historię. Premiera 18 września.