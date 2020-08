Jak wyglądałaby podróż niemal z prędkością światła? NASA wyjaśnia [WIDEO]

Zobacz wyjątkowy film instruktażowy.





Czy podróżowanie z prędkością światła w ogóle jest możliwe?

Jesteś miłośnikiem filmów czy też seriali science-fiction? Jeśli tak, zapewne niejednokrotnie byłeś świadkiem użycia w nich przeróżnych technologii pozwalających na podróżowanie z prędkością światła lub jeszcze szybciej, takich jak hipernapęd z Gwiezdnych Wojen. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak podróżowanie z równie dużą prędkością wyglądałoby w rzeczywistości? NASA postanowiła to zaprezentować.W zasadzie, zgodnie z obecnym stanem wiedzy prawa fizyki nie pozwalają nam przemieszczanie się z prędkością światła. Niemniej, pozwalają one na przemieszczanie się z prędkością jej bardzo bliską, bo wynoszącą aż 90% jej wartości, i to właśnie tę kwestię NASA poruszyła w swoim niedawnym wideo. Umieściliśmy je poniżej.Rzecz jasna, abyśmy byli w stanie poruszać się z 90% prędkości światła, musimy wpierw pokonać cały szereg wyzwań. Przede wszystkim musimy opracować sposób, który w ogóle pozwoliłby na osiągnięcie takiej prędkości.Na potrzeby swojego filmu NASA wyobraziła sobie, że ktoś, a w tym przypadku kosmita, stworzył już pojazd, który jest w stanie rozpędzić się do 90% prędkości światła. Założyła też ona, iż owa obca istota wciąż nie wie wszystkiego na temat przemieszczania się w takim tempie i związanych z tym wyzwaniami. Wideo stanowi zatem film instruktażowy dla przyszłego międzygwiezdnego podróżnika.