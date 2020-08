Netflix z możliwością losowania produkcji. Czy to potrzebne?

Jeśli interesujecie się nowinkami na Netflixie, to z pewnością co najmniej dwukrotnie słyszeliście już o



Jeśli interesujecie się nowinkami na Netflixie, to z pewnością co najmniej dwukrotnie słyszeliście już o testach funkcji „Losuj” . Zresztą – pisaliśmy o niej w lipcu tego roku. Po co więc drugi news o tym samym? Rzecznik prasowy platformy bowiem dopiero teraz potwierdził plany wprowadzenia tejże nowości. Co więc, doczekała się ona pewnych ulepszeń w stosunku do wcześniej ujrzanej wersji.

Netflix pozwoli wylosować serial lub film



W sieci od kilku dni można napotkać się na liczne wpisy zdezorientowanych użytkowników, którzy nie do końca rozumieją sens wprowadzenia funkcji. Ta bowiem zaczęła się pojawiać już na ekranie wyboru profilu. Inni z kolei widzą ją na bocznym pasku, a niektórzy w sekcji zawierającej szczegółowe informacje na temat konkretnego serialu.





Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020





O co więc chodzi? Rzecznik prasowy w oświadczeniu przysłanym redakcji TechCrunch stwierdził, że testowane są przeróżne wariacje funkcji „Losuj”. Dopiero za pewien czas ma pojawić się jej finalna odsłona. Jaki cel ma samo usprawnienie? Netflix podaje, iż ma ono pomóc konsumentom w szybkim i łatwym wyszukiwaniu treści dostosowanych do ich gustów.



Platforma ma w ten sposób nieco upodobnić się do tradycyjnej telewizji, gdzie po prostu włączamy telewizor i „coś leci”. Dlatego też pojawił się przycisk „Losuj” już na ekranie wyboru profilu. Na razie jednak nie wiadomo dokładnie, kiedy (i czy w ogóle) nowość trafi na Netflixa.



Osobiście chętnie bym ją wypróbował. Bardziej jednak podoba mi się opcja wylosowania odcinka jakiegoś serialu – świetnie sprawdziłoby się to w przypadku chociażby sitcomów. Pozostaje czekać na kolejne wieści od Netflixa.





Skąd pobrać?



Netflixa w wersji na system Android lub Windows pobierzesz z naszej bazy plików.