Abonament RTV. Sąd w wyroku przyznał rację osobie niepłacącej

Iskierka nadziei.





Obywatel kontra Poczta Polska

"W okolicznościach niniejszej sprawy wieloletni brak jakiejkolwiek reakcji wierzyciela na nieuiszczanie opłat abonamentowych należy uznać za usprawiedliwione przeświadczenie strony o braku obowiązku uiszczania opłat abonamentowych."

"Sąd stwierdza, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strona jest zobowiązana posiadać i bezterminowo przechowywać dokument (dowód) wyrejestrowania odbiornika. Zdaniem Sądu, skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni, to nie sposób wymagać od strony, aby taki dokument przechowywała w nieskończoność."

"W dokumentach pocztowych dotyczących przedmiotowego numeru identyfikacyjnego powinny być informacje o przesłaniu numeru abonenta np. w formie zwykłej przesyłki listownej"

"Wierzyciel nie wskazuje ponadto, w jaki sposób i przez jaki czas przechowuje dokumenty, informacje dotyczące zarejestrowania (jak i wyrejestrowania) odbiornika"

Czy abonament RTV trzeba płacić?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał właśnie wyrok korzystny dla osoby niepłacącej abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wiele mediów i internautów w ciemno uznało to za furtkę pozwalając uniknąć płacenia daniny. Sprawie warto przyjrzeć się jednak bliżej, aby lepiej zrozumieć jaka sytuacja miała tak naprawdę miejsce.Pan Jacek (imię zmienione) został wzięty na celownik przez polską skarbówkę. Na zlecenie Poczty Polskiej mężczyźnie zajęto konto bankowe, na poczet zaległości abonamentowych w wysokości kilku tysięcy złotych. Oburzony takim obrotem spraw pan Jacek złożył pozew do sądu administracyjnego.Przedstawiciele Poczty Polskiej próbowali dowieść, że mężczyzna zalega z opłatami, gdyż zarejestrował odbiornik i otrzymał indywidualny numer abonenta. Pan Jacek natomiast w 2004 roku... wyrejestrował swój telewizor. Poczta użyła bardzo częstego w takich sytuacjach argumentu: poprosiła obywatela o dowód wyrejestrowania. Mało kto trzymałby takowy dokument przez 14 lat - istotnie, pan Jacek go nie miał. Mężczyzna stwierdził jednak, że skoro Poczta domaga się od niego takiego dokumentu, to sama powinna pokazać dowód nadania indywidualnego numeru abonenta wraz z dowodem wysłania stosownego zawiadomienia. Poczta Polska nie była w stanie przedstawić niczego poza wydrukiem z numerem abonenta.Sąd przyznał panu Jackowi racjęSąd wydał wyrok korzystny dla obywatela, uznając przy tym, że działanie Poczty było bezprawne. Jako kuriozalne uznano zachowanie Poczty zwlekającej z procesem egzekucji i ścigającej swojego wierzyciela po 14 latach.Sąd potwierdził, że obywatel nie ma obowiązku archiwizować dokumentów na okres kilkunastu lat.Źródło: Canva ProWSA w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku pisał między innymi, iż:- takich informacji zabrakło.- głosi wyrok.W polskim sądownictwie coś takiego jak precedens nie obowiązuje, więc na podstawie ogłoszonego wyroku nie można powiedzieć po prostu, że "abonamentu można nie płacić", jak zrobiły to już niektóre zasięgowe media. Można mieć jednak na uwadze fakt, że wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych są w stanie kształtować linię orzeczniczą... w obrębie danego sądu. To może pomóc w przyszłości osobom, które znajdą się w podobnej sytuacji, jak Polak, który wygrał sądową batalię, a ich sprawa skończy przed tym samym WSA.Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV? Czy muszę wpuszczać kontrolera Poczty Polskiej do domu? Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy pisząc o planowanych podwyżkach abonamentu. Tak, abonament RTV wzrośnie w 2021 roku . KRRiT podała niedawno jego nowe stawki.Źródło: Wyborcza.pl , mat. własny