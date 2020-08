Nie tylko Epic Games. Facebook też idzie na wojnę z Apple

Robi się gorąco.





Facebook nie popuści Apple

Źródło: Facebook

Poprosiliśmy Apple, aby prowizja wynosząca 30% została obniżona. Spytaliśmy się także o możliwość oferowania Facebook Pay po to, byśmy mogli wziąć na siebie wszystkie koszty i pomóc firmom w przetrwaniu COVID-19. Prośby zostały niestety odrzucone. Z tego też powodu niewielkie i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wyłącznie 70% ciężko zarobionych pieniędzy.

Prowizja pobierana przez Apple i Google stała się pokłosiem cyfrowej wojny. Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z buntem firmy Epic Games odpowiedzialnej za m.in. grę Fortnite. Produkcja została usunięta z cyfrowych sklepów po tym, jak deweloperzy wprowadzili do niej funkcję bezpośrednich transakcji, z których przychód trafiał w 100% do kieszeni twórców.Krok ten został w celu ominięcia prowizji wynoszącej 30% od każdego zakupu. Okazuje się, że taka polityka koncernów przeszkadza nie tylko jednemu podmiotowi. Głos w sprawie postanowił zabrać moloch w postaci… Facebooka.Jak możemy wyczytać w oświadczeniu spółki:To jeszcze nie koniec. Facebook ma niedługo rozpocząć kampanię ostrzegawczą o istnieniu tak wysokiej prowizji. Zachęcać będzie przy tym do korzystania z Facebook Pay przy użyciu strony internetowej lub aplikacji na Androida. Nie zmaleją jednak naciski na giganta z Cupertino. Być może ten się w końcu ugnie i zmniejszy opłaty?Tego rzecz jasna nie wiemy. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak na swoistą rewolucję w sprawie podejścia do koncernów wykazujących dosyć monopolową politykę. Zgoda na takie postępowanie jest w końcu coraz mniejsza.Źródło i foto: Facebook