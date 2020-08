Polacy pokochali podcasty. Trzykrotny wzrost popularności i światowa czołówka

Czego słuchamy na Spotify w Polsce?



Na trendzie mocno skorzystał Spotify. W końcu to platforma oferująca nie tylko samą muzykę, ale też inne treści audio jak właśnie podcasty. Raport wskazuje, że na 92 rynków, na których dostępny jest Spotify, aż 80 stawia go na pierwszym miejscu jako dostawcę podcastów. Polska jest jednym z nich. Nasz kraj znajduje się w pierwszej dziesiątce najdynamiczniej rozwijających się rynków podcastów.Trendy z roku na rok nieco się zmieniły. W 2019 największe zainteresowanie w kraju nad Wisłą można było podzielić na kilka kategorii: Sztuka i Rozrywka, Edukacja, Komedia. W obecnym roku, być może za sprawą chęci poprawy nastroju w ciężkich miesiącach, zdecydowany prym wiedzie Komedia z dużym zapasem do innych kategorii. A co z konkretnymi twórcami? 2019 należał do "Dwóch Typów Podcast" oraz "Kryminatorium". I to się nie zmieniło, ale nastąpiły przetasowania na dalszych pozycjach TOP 10.Pojawiły się nowe pozycje, a lista zawierająca dane do 19 lipca prezentuje się następująco: 1. "Dwóch Typów Podcast", 2. "Kryminatorium", 3. "Ja i moje przyjaciółki idiotki", 4. "Tu Okuniewska", 5. "Rock i Borys", 6. "Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski", 7. "Karol Paciorek", 8. "Piąte: Nie zabijaj", 9. "Prawdziwe Zbrodnie", 10. "Dział Zagraniczny". Jak widać, mimo dominacji komedii, na drugim miejscu niezmiennie „Kryminatorium”, które przedstawia historie różnych spraw prowadzonych przez policję, więc daleko mu do humorystycznej audycji. Podobnie ma się sprawa z cyklem "Prawdziwe Zbrodnie".Jak przekazuje Spotify w swoim komunikacie – "Aktualnie na platformie użytkownicy mogą znaleźć milion podcastów, z czego ponad 400 to oryginalne treści produkowane przez Spotify. Materiały są pogrupowane w 13 kategoriach, takich jak: Sport i Rekreacja, Muzyka, Sztuka i Rozrywka, Gry, Dzieci i Rodzina czy Społeczeństwo i Kultura, a ich popularność stale się zmienia." Badania wskazują na to, że 2020 powinien być najlepszych okresem w rozwoju formatu podcastów. Co więcej, przychód reklamowy z tego typu treści ma osiągnąć miliard dolarów do 2021 roku.Źródło i foto: Materiały prasowe Spotify