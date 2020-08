Matrix to historia o transseksualiźmie. Lilly Wachowski szokuje świat

Podejrzewaliście to?





Lilly Wachowski: Matrix to opowieść o transeksualiźmie

Switch w filmie Matrix. | Źródło: Warner Bros

"Cieszę się, że w końcu wyszło na jaw, że taki był nasz pierwotny zamiar"

"Wtedy świat nie był jeszcze gotowy na to, aby o tym wiedzieć"

Czy ta informacja zmieni Wasze spojrzenie na Matrix?

Matrix 4 w produkcji

Ta informacja z pewnością wstrząśnie miłośnikami kinematografii, a zwłaszcza fanami filmów z serii Matrix. Ten australijsko-amerykański film akcji, stworzony w 199 roku przez braci Wachowskich, uznawany za jedno z najważniejszych dzieł z gatunku science fiction w historii kina, jest tak naprawdę alegorią transseksualizmu. Nie, to nie jest kolejna szalona teoria, a oficjalna wiadomość płynąca z ust autora (a właściwie: aktorki) dzieła.Larry i Andy Wachowski kilka lat temu ogłosili, że są osobami transseksualnymi. W 2012 Larry Wachowski obwieścił światu, że czuje się kobietą i przeszedł operację zmiany płci. W 2016 roku tą samą drogą podążył Andy Wachowski. W ten oto sposób bracia Wachowski stali się siostrami Wachowski - Lilly i Laną. To właśnie Lilly Wachowski udzieliła wywiadu promującego nowy film dokumentalny Netflixa "Ujawnienie" ("Disclosure"), w którym zdradziła czym tak naprawdę jest Matrix.Matrix opowiada historię mężczyzny imieniem Neo. Pewnego dnia z przerażeniem odkrywa on, że jest zamknięty w świecie, w którym nie może być sobą. Ucieka z niego i odradza się w innym świecie jako "prawdziwy on". Brzmi znajomo? Osoby transseksualne często mówią o tym, że czują się "uwięzione w obcym ciele". Lilly Wachowski potwierdziła, że Matrix od początku miał być alegorią świata trans., mówi Lilly w wywiadzie promującym dokument "Ujawnienie"., dodaje.W poniższej wypowiedzi Lilly Wachowski przypomina też, że postać Switch miała być pierwotnie mężczyzną w prawdziwym świecie i kobietą w Matrixie. Z pomysłu finalnie zrezygnowano, prawdopodobnie w obawie przed negatywną reakcją ze strony widzów.Neo przez lata traktowany był jako macho uchylający się przed pociskami i wychodzący z większości sytuacji bez szwanku. Słowa Lilly Wachowski mogą zupełnie odmienić to jak postrzegany będzie film Matrix. Ba, niewykluczone, że znajdą się tacy, którzy produkcję zechcą zrzucić z piedestału najlepszych filmów science fiction w historii kina. Jedno jest pewne: część fanów przeżyje kolosalny dysonans poznawczy. Matrix 4 oficjalnie zapowiedziano jeszcze w sierpniu 2019 roku, kiedy to potwierdzono też, że w rolę Neo ponownie wcieli się Keanu Reeves. W lutym bieżącego roku publikowano zdjęcia z planu Matrixa 4 . Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona, jednak pewnym jest, że jest przesunięta w czasie ze względu na opóźnienia w realizacji zdjęć w wyniku panującej na świecie pandemii.Źródło: Netflix