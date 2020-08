Elon Musk: „piramidy to sprawka kosmitów”. Rząd Egiptu reaguje

Zamieszanie w stylu wizjonera.





Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Elon Musk zaproszony do Egiptu

Śledzę Twoją pracę z wielkim podziwem. Zapraszam Ciebie i zespół Space X na eksplorację zapisków dotyczących tego, jak piramidy zostały zbudowane oraz na zwiedzenie grobowców budowniczych odpowiedzialnych za piramidy. Panie Musk, czekamy na Pana.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

This BBC article provides a sensible summary for how it was done https://t.co/le3r20BWID — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2020

Elon Musk lubi wykorzystywać swoją popularność do głoszenia kontrowersyjnych poglądów. Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z kolejną tego typu sytuacją, kiedy to. Wpis natychmiastowo zdobył niebywałą popularność.Sprawą zainteresowała się egipska minister turystyki, Rania Al-Mashat. W odpowiedzi na powyższy tweet napisała:Mimo że mężczyzna nie odpowiedział bezpośrednio na zaproszenie, to opublikował na Twitterze kolejne wpisy. Te z kolei zaprzeczają pierwszej wypowiedzi –Przy okazji zachęcił do lektury artykułu opublikowanego na łamach BBC w 2011 traktującego o procesie budowy jednego z cudów świata.Czy więc Elon Musk uważa piramidy za dzieło kosmitów? To wie jedynie on sam, lecz po treści drugiego tweeta można sądzić, że mieliśmy do czynienia z zagrywką dla żartów lub próby skupienia na sobie uwagi. To już są jednak wyłącznie moje domysły.Źródło: Twitter / Foto. pixabay.com (Walkerssk)