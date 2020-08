Abonament RTV wzrośnie w 2021 roku. KRRiT podała nowe stawki

Opłata za radio i telewizję podwyższona.





Abonament RTV w 2021 roku - stawki

Wysokość abonamentu radiowego w 2021 roku:



14,60 zł za dwa miesiące

21,60 zł za trzy miesiące

42,80 zł za sześć miesięcy

81,00 zł za rok kalendarzowy

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2021 roku:



47,50 zł za dwa miesiące

70,60 zł za trzy miesiące

139,70 zł za sześć miesięcy

264,60 zł za rok kalendarzowy

Obietnice zniesienia abonamentu RTV były tylko przedwyborczą grą

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

powyżej 75. roku życia (bez dodatkowego wniosku)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

osoby z I grupy inwalidzkiej

osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury w wysokości nie przekraczającej 50% średniego wynagrodzenia

Czy muszę wpuszczać kontrolera Poczty Polskiej do domu?

Stawki abonamentu RTV w 2021 roku wzrosną. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oficjalnie zapowiedziała, że podwyższona zostaną opłaty za odbiornik radiowy, telewizyjny oraz radiowy i telewizyjny. Tym samym możemy być pewni, że obietnice o zniesieniu abonamentu radiowo-telewizyjnego nie zostaną zrealizowane także i w przyszłym roku.Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wzrośnie o 50 groszy, a za telewizor lub radio i telewizor o 1,80 zł. Przekłada się to na podwyżki w wysokości odpowiednio 6 złotych oraz 21,60 złotych w skali roku. Kwoty te wydają się niewielkie, ale rosnąca inflacja przekłada się na wzrost cen wielu innych usług i towarów w Polsce. Ziarnko do ziarnka...Tym samym, w 2021 roku miesięczna opłata za odbiornik radiowy wyniesie 7,50 złotych, a za telewizor lub radio i telewizor 24,50 złotych. Utrzymana zostanie 10-procentowa zniżka za opłacanie abonamentu na okres dłuższy niż miesiąc. Upusty wynosiły będą:Z końcem sierpnia 2019 roku gruchnęła informacja o planowanym zniesieniu abonamentu RTV . Wiceminister kultury Paweł Lewandowski mówił wtedy, że przygotowanie odpowiedniej ustawy jest zadaniem "wyjątkowo prostym". "Wystarczy dopisać kilka artykułów do niedawno wprowadzonych regulacji dotyczących karty mediów", zapewniał. "Wystarczy wskazać budżet państwa jako stałe źródło finansowania misji, ustanowić KRRiT dysponentem tych pieniędzy i określić maksymalną kwotę. Ta kwota powinna wynosić nie więcej niż 2 mld złotych, a według KRRiT 2,6–2,8 mld złotych.", podawał.Tymczasem, w marcu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która spowodowała przekazanie 2 mld złotych na media państwowe (TVP i Polskie Radio), w ramach rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu. Abonamentu RTV nie zniesiono.Przed wyborami prezydenckimi, 9 czerwca 2020 roku, Jacek Sasin z PiS "prosił" Pocztę Polską o wstrzymanie ściągania abonamentu RTV . Miał to być kolejny sygnał sugerujący rezygnację z pobierania daniny od obywateli na rzecz publicznych mediów. Jak widać, nic takiego w najbliższym czasie nie nastąpi.Przede wszystkim wszystkie te osoby, które nie zarejestrowały swojego odbiornika. Przypominam, że polskie prawo nakłada obowiązek rejestrowania radia i telewizora w ciągu 14 dni od zakupu. W praktyce jest to przepis martwy.Ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu RTV ustawowo są osoby:Za przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach domowych odpowiadają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Żaden obywatel nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do swojego mieszkania. Istnieje natomiast obowiązek wpuszczenia komornika w razie zalegania z już naliczoną karą. W sytuacji otrzymania wezwania do zapłaty, najlepiej będzie je zapłacić, aby uniknąć problemów.Źródło: KRRiT