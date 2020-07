YouTuberzy oszukali system. Niesłusznie zdobyli nagrodę za 10 mln widzów

Luka w zabepieczeniach YouTube

Złoty przycisk wiąże się z 1 milionem subskrybentów, diamentowy wymaga 10 milionów, a najnowsza rubinowa edycja została jak na razie zarezerwowana tylko dla dwóch autorów z oszałamiającymi wynikami przeszło 100 milionów. Są to PewDiePie i T-Series, chociaż to nie oni. Prowadzący kanał JackSucksAtLife mający około 1,3 miliona stałych widzów otrzymał nie tylko złoty, ale też diamentowy przycisk. Jeszcze większa różnica była w przypadku Josha Kapranosa, który ma na liczniku niecałe 115 tysięcy subskrybentów. Jak wspominani twórcy tego dokonali?Youtuberzy mogą dysponować linkiem do ponownego zamówienia swojego przycisku. Google w taki sposób daje furtkę na wyjście z niezręcznej sytuacji, kiedy twórca w jakiś sposób zostanie pozbawiony swojej nagrody, nawet przez zwykłe zniszczenie czy zagubienie. Nie jest to tak tania atrakcja (tak, zapasowe nagrody są w pełni płatne), ale możliwa do otrzymania. Ale chyba nikt się nie spodziewał, że YouTuberzy znajdą błąd w systemie zamawiania i go wykorzystają.Wystarczyła prosta zabawa z formularzem i adresem URL. Widać ewidentny brak odpowiedniej weryfikacji na stronie zamawiania przycisków. Można podszyć się pod innego twórcę, zmienić dane do wysyłki, a przede wszystkim wpisać w linku diamentową opcję zamiast srebrnej czy złotej. Po opłaceniu zamówienia oraz odczekaniu odpowiedniego czasu na przygotowanie i dostarczenie przesyłek, Jack i Josh otrzymali swoje nagrody (w zasadzie jedną, ale o tym później), które przecież im się nie należały.