Netflix ogłasza nowy serial z uniwersum Wiedźmina

To wspaniale, jak zgodnie z pierwotnymi planami świat Wiedźmina się powiększa. Mam nadzieję, że dzięki temu saga zyska jeszcze większe rzesze fanów.

The Witcher: Blood Origin - fabuła

Netflix, jeden największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, ogłosił nowy serial limitowany z uniwersum Wiedźmina -Producentami wykonawczymi serialu będą, który pełnić będzie też funkcję showrunnera.zostanie konsultantem kreatywnym serialu, az Hivemind orazz Platige Films będą producentami wykonawczymi.- komentuje Andrzej Sapkowski.Twórcy serialu poinformowali, że zdjęcia do The Witcher: Blood Origin odbędą się w Wielkiej Brytanii. The Witcher: Blood Origin będzieprequelem do wydarzeń z Wiedźmina, serialowego hitu Netflix Produkcja przedstawia dawno zapomnianą, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.Data premiery nie została ujawniona. Nie poznaliśmy też szczegółów dotyczących obsady.Źródło: Netflix