Jesteś posiadaczem PS Plus? Możesz zgarnąć 40 złotych od Sony

Tajemnicza oferta.





Prezent, którego nikt się nie spodziewał

Od kilku dni można natknąć się w sieci na doniesienia, jakoby Sony rozdawało 40 zł na zakupy w PlayStation Store.Co więcej, bonus dotyczy wszystkich rynków, na których tenże abonament jest dostępny – w tym więc Polski.Za tę kwotę można kupić już naprawdę warte uwagi produkcje. Saldo rzecz jasna zawsze można uzupełnić i dołożyć nieco do otrzymanych pieniędzy, by nabyć np. jakąś grę AAA.Tego tak naprawdę do końca nie wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że otrzymują je jedynie osoby opłacające abonament PS Plus. W sieci można jednak znaleźć wpisy sugerujące, iż cały proces jest losowy i usługi opłacać nie trzeba.Jeśli więc do tej pory nie otrzymaliście jeszcze bonusu, to są dwie opcje –. W komentarzach możecie dawać znać czy Sony Was obdarowało i czy jesteście subskrybentami PS Plus. Pozwoli to uściślić niektóre niedomówienia.Źródło: Reddit / Foto. Sony