Pauzowanie subskrypcji na Netflix - sprawdź, jak to robić

Nowość? Tak jakby...





Netflix - pauzowanie subskrypcji

"Nieustannie pracujemy nad nowymi sposobami ulepszania serwisu Netflix. Eksperymentujemy z tego typu testami w różnych krajach przez różne okresy - udostępniamy je szeroko tylko wtedy, gdy ludzie uznają je za przydatne"

Nowa opcja zapauzowania aktywnej subskrypcji na platformie Netflix pojawiła się już w ramach testów u części użytkowników. | Źródło: OnlyTech

Netflix - skąd pobrać?

Netflix cyklicznie testuje nowe funkcje na swojej platformie VOD i tylko niektóre z nich ostatecznie trafiają do wszystkich konsumentów. Wydaje się jednak, że debiut nowej opcji pauzowania aktywnej subskrypcji jest wyłącznie kwestią czasu, bowiem ta pojawia się na coraz większej liczbie kont. Być może figuruje już także na Twoim koncie?Możliwość "zapauzowania", czyli czasowego zawieszenia okresu subskrypcji to opcja, której na pierwszy rzut oka na Netflixie bardzo brakowało. Od teraz, wybrani użytkownicy serwisu udostępniającego wideo na żądanie mogą czasowo zatrzymać swoje członkostwo na maksymalnie 10 miesięcy. Czym różni się zatem owa „pauza” od anulowania dostępu do usługi?Osoby korzystające z opcji pauzowania członkostwa zachowają profile utworzone na koncie, oceny, rekomendacje oraz historię oglądania i wszystkie uprzednio zapisane ustawienia. W wypadku przekroczenia okresu 10 miesięcy, wszystkie powyższe przepadają bezpowrotnie. Co ciekawe, do tej pory w identyczny sposób działało… anulowanie członkostwa - dopiero po 10 miesiącach użytkownik musiał rozstać się z wymienionymi wcześniej, spersonalizowanymi elementami. Wygląda na to, że Netflix poprzez wprowadzenie funkcji "pauzy" chce lepiej komunikować zasady działania serwisu., mówił przedstawiciel Netflixa w rozmowie z Gadgets 360.Jak sprawdzić, czy omawiane tu novum jest dostępne także na Waszym koncie? To proste. Wystarczy przejść do ustawień konta i zobaczyć czy oprócz anulowania członkostwa pojawiła się tam również możliwość jego zapauzowania.Jeśli nie załapaliście się na testy, a chcecie skorzystać z możliwości czasowego zawieszenia abonamentu, po prostu go anulujcie. Skutek będzie ten sam. Anulowanie, podobnie jak pauzowanie,i nie pozwala na przeniesienie pozostałych dni do chwili wznowienia w wybranym terminie. Obie opcje zaczynają obowiązywać dopiero na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.Z Netflixa wcale nie trzeba korzystać wyłącznie w przeglądarce internetowej. Netflix to także dopracowana aplikacja na Androida i iOS, a także całkiem wygodny w obsłudze klient dla Windowsa 10. Programy w wersji na Androida i system Windows pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików. Apkę dla urządzeń z systemem iOS znajdziecie w App Store.Źródło: OnlyTech