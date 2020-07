Amazon przeprojektował swoje pudełka. Teraz zrobisz z nich robota

Źródło: Amazon

W najnowszym materiale na kanale YouTube,Dzięki temu są bardziej ekologiczne i łatwiej poddać je recyklingowi. Firma jednak zachęca przy tym konsumentów, by nie wyrzucali oni pudełek od razu do kosza. Zamiast tego proponuje wykonać… domek dla kota lub kostium robota. Serio.Na oficjalnej stronie koncernu zamieszczono sześć kartonowych projektów.Nie da się ukryć, że to dosyć oryginalne i ciekawe podejście do kwestii ekologii.Warto przy tym wspomnieć, że decyzja podjęta przez firmę jest częścią planu zakładającego całkowitą redukcję śladu węglowego do 2040 roku.Miejmy nadzieję, że to się uda!Źródło i foto: Amazon