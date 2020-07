Sierpień na Netflix: liczne powroty w wakacyjnym klimacie [lista]

Będzie co oglądać.





Tytuły oryginalne:





Dzieciaki straszaki: Nowa klasa - 1/8/2020

W świecie danych - 2/8/2020

Kraj imigrantów - 3/8/2020

Wielkie zagadki świata - 4/8/2020

Sam J: 3 In The Morning - 4/8/2020

Tut Tut Autka na letnim obozie - 4/8/2020

Ratownicy z Malibu: Nowa fala - 4/8/2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny- 5/8/2020

Najbardziej poszukiwani przestępcy - 5/8/2020

Anelka: Piłkarz niezrozumiany - 5/8/2020

The Rain: Sezon 3 - 6/8/2020

Pełne morze: Sezon 3 - 7/8/2020

Sing On! Niemcy - 7/8/2020

Maleńkie stworzenia - 7/8/2020

Nailed It! Meksyk: Sezon 2 - 7/8/2020

Wytańcz to - 7/8/2020

Berlin, Berlin: Lolle ucieka - 7/8/2020

Czarodzieje: Opowieści z Arkadii - 7/8/2020

Bal słówek: Piosenki - 7/8/2020

Magiczny autobus znów rusza w trasę: Dzieciaki w kosmosie - 7/8/2020

Wielkie zawody komediowe - 10/8/2020

Greenleaf: Sezon 5 - 12/8/2020

(Nie)zdrowe - 12/8/2020

Nastoletnie łowczynie nagród - 14/8/2020

3%: Sezon 4 - 14/8/2020

Dirty John: Betty Broderick - 14/8/2020

Kradzież stulecia - 14/8/2020

Magicy makijażu: Sezon 2 - 14/8/2020

Power - 14/8/2020

Octonauci i jaskinie San Actun - 14/8/2020

Rita: Sezon 5 - 15/8/2020

Crazy Awesome Teachers - 17/8/2020

Glitch Techs: Sezon 2 - 17/8/2020

DeMarcusowie rządzą - 19/8/2020

Zbrodnie rodzinne - 19/8/2020

High Score: Złota era gier - 19/8/2020

Biohakerzy - 20/8/2020

John grał dla kosmitów - 20/8/2020

Great Pretender - 20/8/2020

Rzyt za trzy - 21/8/2020

Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 3 - 21/8/2020

Lucyfer: Sezon 5 - 21/8/2020

Czarny płomień - 21/8/2020

Nocna przygoda - 21/8/2020

Trinkets: Sezon 2 - 25/8/2020

Niesamowite laboratorium Emily - 25/8/2020

Kupić plażę - 26/8/2020

Jak feniks - 26/8/2020

Aggretsuko: Sezon 3 - 27/8/2020

Wyznania morderców: Na wolności - 28/8/2020

Prawie jak gwiazda rocka - 28/8/2020

Tajemnicze początki - 28/8/2020

Nieustraszony - 28/8/2020

Tytuły na licencji





Lara Croft: Tomb Raider - 1/8/2020

Bumblebee - 1/8/2020

Żyleta - 1/8/2020

Mulholland Drive - 1/8/2020

Nagi instynkt - 1/8/2020

Ziemia żywych trupów - 1/8/2020

Rozbić bank - 1/8/2020

Rango - 1/8/2020

Podwójne zagrożenie - 1/8/2020

Operation Ouch: Sezon 1 - 1/8/2020

Operation Ouch: Special - 1/8/2020

Uwierz w ducha - 1/8/2020

Labirynt - 1/8/2020

Rudy - 1/8/2020

Manou The Swift - 1/8/2020

Kuloodporni - 1/8/2020

Star Trek - 1/8/2020

Petit Ours Brun: Little Brown Bear: Sezon 1 - 1/8/2020

Miłość na zamówienie - 1/8/2020

Suma wszystkich strachów - 1/8/2020

Żony ze Stepford - 1/8/2020

Uwolnić orkę - 1/8/2020

Legacy - 1/8/2020

Talking Tom and Friends: Sezon 2 1/8/2020

Moja dziewczyna wychodzi za mąż 1/8/2020

My perfect Landing: Sezon 1 1/8/2020

Anakonda 1/8/2020

Terminator Genisys 1/8/2020

Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia 1/8/2020

Sweeney Tod: Demoniczny golibroda z Fleet Street 1/8/2020

Hook: Sezon 1 2/8/2020

Dinotrux Supercharged: Sezon 1 - 3/8/2020

Dinotrux Supercharged: Sezon 2 - 3/8/2020

Dinotrux Supercharged: Sezon 3 - 3/8/2020

The Underclass: Sezon 1 - 3/8/2020

Ostatni klaps - 5/8/2020

Ratchet i Clank - 5/8/2020

Robinson Crusoe - 5/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 6/8/2020

Diabeł: Inkarnacja - 6/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 7/8/2020

W odwiedzinach u pana Rogersa - 8/8/2020

Hook: Sezon 1 - 9/8/2020

The Underclass: Sezon 1 - 10/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 13/8/2020

Sharon Tate - 13/8/2020

RIDE ON TIME: Sezon 2 - 13/8/2020

Kamienne pięści - 13/8/2020

Alex Cross - 13/8/2020

Fatum Elizabeth - 13/8/2020

Woodshock - 13/8/2020

American Ultra - 13/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 14/8/2020

Land of the Lost - 14/8/2020

Honey 2 - 14/8/2020

Ktoś we mnie - 15/8/2020

Ucieczka z Alcatraz - 15/8/2020

Takki: Sezon 1 - 15/8/2020

Hook: Sezon 1 - 16/8/2020

The Underclass: Sezon 1 - 17/8/2020

Little Singham: Sezon 2 - 19/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 20/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 21/8/2020

Damulka - 21/8/2020

Assassination Nation -- 21/8/2020

Hook: Sezon 1 - 23/8/2020

Septembers of Shiraz - 23/8/2020

The Underclass: Sezon 1 - 24/8/2020

American Psycho - 26/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 27/8/2020

Unlucky Ploy: Sezon 1 - 28/8/2020

The Bridge Curse - 28/8/2020

Bliscy nieznajomi - 29/8/2020

The Perfect Match - 29/8/2020

Hook: Sezon 1 - 30/8/2020

Lou Bao Bei: Sezon 1 - 31/8/2020

The Underclass: Sezon 1 - 31/8/2020

Uma Maheshwara Ugra Roopasya - 31/8/2020

Wakacje to czas, gdy zazwyczaj mamy nieco więcej czasu na bezstresowe zrelaksowanie się na kanapie i obejrzenie wyczekiwanego serialu. Netflix ogłosił właśnie produkcje, które zadebiutują na platformie w sierpniu. Jednym słowem – będzie co oglądać. Zapowiedziano liczne powroty uwielbianych tytułów, jak i zupełnie nowe filmy.Poprosimy o werble –. Kontynuacja przygód skandynawskiego rodzeństwa w spustoszonym świecie to być może nienajlepszy serial, lecz z pewnością pozycja obowiązkowa dla fanów postapokaliptycznego klimatu. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to chyba nie muszę Was dalej zachęcać.Ośmielę się stwierdzić, że jeszcze bardziej wyczekiwaną premierą jest. Był moment, w którym fani nie do końca wiedzieli czy doczekają się kontynuacji przygód bohatera granego przez Toma Ellisa. Na szczęście modlitwy zostały wysłuchane ina platformie pojawią się kolejne odcinki produkcji.Osobiście mnie najbardziej zaciekawił. Fabuła tytułu jest dosyć oryginalna – na rynku pojawia się specjalna pigułka, po której zażyciu dana osoba otrzymuje nadprzyrodzoną moc. O tym, co daje dana „tabletka” konsument dowiaduje się dopiero po jej połknięciu. Jest to więc prawdziwa rosyjska ruletka. Brzmi dosyć intrygująco.Osoby lubujące się w kinie familijnym niech zapiszą sobie przypomnienie na. Wtedy zadebiutuje film, gdzie to w roli głównej są dzieci chcące… by ich matka brała udział w przeróżnych napadach. Możemy liczyć na nieco humoru, jak i elementów thrilleru.Znajdzie się też coś dla wielbicieli dokumentów.to serial, gdzie w roli głównej znajduje się dziennikarz Latif Nasser. Jego zadaniem jest badanie fascynujących i skomplikowanych więzów międzyludzkich oraz połączenia pomiędzy światem i kosmosem. Premiera 2 sierpniaPoniżej znajdziecie wszystkie produkcje, które trafią na Netflixa w przyszłym miesiącu.Źródło i foto: Netflix