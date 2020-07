Logitech i Herman Miller prezentują jeden z najdroższych foteli dla graczy

Ekskluzywny fotel.



Fotel nie tylko dla graczy

Źródło: Herman Miller

Źródło: Herman Miller

Źródło: Herman Miller

Producent mebli biurowych posiada w swoim asortymencie. Charakteryzują się one ergonomicznością, dobrą jakością wykonania oraz… wysoką ceną. Model Embody Gaming nie ma więc iść na kompromisy i być po prostu meblem, na którym aż chce się siedzieć.Samo krzesło wygląda minimalistycznie i nowocześnie.Przywodzi on na myśl rozebraną obudowę komputera, gdzie widać wszystkie przewody i łączenia. Miłym akcentem są również przyciski o tym samym kolorze. Dlaczego niebieski? Jest to rzecz jasna barwa bezpośrednio kojarząca się z firmą Logitech.Fotel gamingowy nie byłby nim, gdyby brak możliwości dostosowania go do swoich potrzeb., przez co raczej każdy poczuje się na Embody dosyć komfortowo. Wyróżnikiem na tle innych wariantów tego mebla jest funkcja „Dynamic Pixel Circulation”. Ma ona pomóc konsumentowi w dobraniu odpowiedniej pozy tak, by ciężar ciała został stosownie rozłożony na całej powierzchni krzesła.Powiedzmy to sobie jasno –. Nie mamy tu bowiem do czynienia z jasnym określeniem grupy docelowej fotela. Ile trzeba jednak zapłacić za taką przyjemność?Embody Gaming został wyceniony na. W komunikacie prasowym marki Herman Miller możemy wyczytać, że „sprzęt” docelowo trafi na większość rynków. Możemy więc mieć nadzieję, iż już niedługo pojawi się w polskich sklepach. Skusicie się?Źródło: Herman Miller / Foto. Herman Miller