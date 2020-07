Microsoft po cichu wycofał jeden z abonamentów Xbox Live Gold. Co przygotowuje firma?

Tej wersji nie będzie można już kupić.





Co kombinuje Microsoft?





Microsoft po cichu. Wygląda na to, że amerykańska firma przygotowuje coś w zanadrzu, co może być powiązane bezpośrednio z Project xCloud. W ostatnim czasie firma ogłosiła, iż xCloud dołączył do Xbox Game Pass w wersji Ultimate.W Sklepie Microsoft Store dla konsoli Xbox One znajdziemy teraz tylko jednomiesięczne lub trzymiesięczne subskrypcje Xbox Live Gold – w ramach tychże abonamentów można grać „po sieci” i korzystać z darmowych gier każdego miesiąca. Rezygnacja Microsoftu z 12-miesięcznego abonamentu początkowo została zauważona i zgłoszona jako błąd, ale okazało się, iż- W tej chwili zespół Xbox zdecydował się usunąć 12-miesięczną subskrypcję Xbox Live Gold ze Sklepu oraz platformy. Klienci mogą nadal wykupić jedno lub trzymiesięczny abonament – przekazał rzecznik Microsoftu.Usunięcie 12-miesięcznego abonamentu nastąpiło chwilę po tym, jak Phil Schiller z Microsoftu poinformował o tym, iż członkowie programu Xbox Games Pass Ultimate będą mogli skorzystać z usługi strumieniowego przesyłania gier Project xCloud. Xbox Game Pass Ultimate oferuje również nieograniczony dostęp do biblioteki gier i wszystkie korzyści zawarte w abonamencie Xbox Live Gold.Usuniecie rocznego abonamentu zbiega się także z premierą Xbox Series X, która przewidziana jest jeszcze na ten rok., w którym użytkownicy znajdą wszystko, czego im potrzeba – oczywiście za wyższą cenę. Nowy abonament będzie także prawdopodobnie dostosowany do konsol nowej generacji.Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.Źródło: DT / fot. Kamil S - Unsplash