KFC planuje stworzyć nuggetsy w laboratorium. Nadchodzi rewolucja

Przyszłość jest teraz.





Źródło: KFC





Przyszłość jedzenia?

Jest to odpowiedź na m.in. coraz większą świadomość odnośnie strasznych warunków w jakich często przebywają zwierzęta przeznaczone do uboju. Częstsza też jest rezygnacja z tego typu jedzenia z pobudek zdrowotnych oraz środowiskowych.Ogromne koncerny nie mogą pozwolić sobie więc na poprzestanie w miejscu i są wręcz zmuszane do przystosowywania się do panujących trendów. Nie inaczej jest w przypadku KFC, jednej z najpopularniejszej sieci restauracji szybkiej obsługi.stworzone z roślinnego zamiennika kurczaka. Teraz firma idzie krok do przodu.KFC ogłosiło, że nawiązało współpracę z rosyjską firmą 3D Bioprinting Solutions. Po co?i innego materiału roślinnego. Spółce dostarczana będzie panierka i przyprawy, by nuggetsy mogły być testowane tak długo, aż zostanie osiągnięty zadowalający smak jak najbardziej przypominający oryginał.Tutaj pojawia się jednak mały problem dla wegetarian.Z pewnością jednak jest to rozwiązanie o wiele przyjaźniejsze środowisku niż przygotowywanie nuggetsów z prawdziwego mięsa.i jestem w stanie się z tym zdaniem zgodzić. Warto jednak mieć na uwadze, iż proces implementowania i udoskonalania takiej formy pożywienia będzie z pewnością długotrwały. Mamy do czynienia dopiero z kiełkowaniem się tej technologii i jeszcze trochę poczekamy aż będziemy mogli wejść do KFC i zamówić „wydrukowane” mięso.Źródło: KFC / Foto. KFC