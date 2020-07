Storytel - garść audiobooków idealnych do odsłuchu na wakacjach

Najlepsze historie tego lata.

Storytel - jak działa?





Audiobooki polecane na wakacje

Wyczekiwane wakacje przynoszą mnóstwo nowych możliwości. Staramy się z tego czasu czerpać pełnymi garściami, planujemy wyjazdy, ciekawe aktywności, spotkania z przyjaciółmi i rodziną lub popołudniowe drzemki w hamaku... Chcemy spędzać jak najwięcej czasu poza domem, nie rezygnując z ulubionej rozrywki. I tutaj z pomocą przychodzą audiobooki.Storytel to cyfrowa usługa abonamentowa umożliwiająca streaming audiobooków na telefonach i tabletach. Aby z niej skorzystać, należy zarejestrować się w serwisie Storytel i pobrać darmową aplikację (na platformy iOS i Android ).Mechanizm usługi zbliżony jest do serwisów takich jak Netflix lub Spotify – użytkownik wnosi stałą miesięczną opłatę i może słuchać audiobooków bez żadnych ograniczeń. Książki udostępniane są na jego urządzeniach strumieniem, w formacie mp3. Aby móc słuchać audiobooków będąc poza zasięgiem sieci, użytkownik może przechowywać książki w trybie offline.Storytel dystrybuuje audiobooki wielu polskich i zagranicznych wydawców. Aktualnie obejmuje kilkadziesiąt tysięcy audiobooków i e-booków w języku polskim i angielskim, kilkadziesiąt własnych seriali audio oraz podcasty.Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności ,w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności.Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien.Pod koniec lipca 1997 roku żołnierze, którzy przybyli na pomoc powodzianom, dokonują makabrycznego znaleziska. Na ułamanym, zanurzonym w korycie wciąż wezbranej rzeki drzewie wiszą zwłoki nastolatka poszukiwanego od blisko dwóch tygodni.W Magicznym Jorku nie dzieje się dobrze. Nie dość, że mieszkańcy zaczynają chorować na bardzo zaraźliwego wirusa, to jeszcze wszystkim udziela się panika i zaczynają szturmować sklepy! Tylko po co im aż tyle papieru toaletowego...? To wygląda jak sprawa dla... cóż, nie Detektywa Ząbka, bo on nie jest lekarzem. Każdy z nas może jednak pomóc w opanowaniu epidemii, i najlepszy detektyw w Magicznym Jorku nie będzie tu wyjątkiem!Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć teściom? Jak ma teraz funkcjonować, gdy dotychczasowe, spokojne życie nagle szarzeje i zmienia się w ciąg udręk? Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała mu, że jedzie na delegację pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów.Na targach jubilerskich w Warszawie Igor Bielewicz, akrobata cyrkowy i złodziej kosztowności, wykorzystując sytuację na parkingu przed halą, kradnie jubilerowi przenośny sejf z biżuterią. Świadkiem rabunku jest świeżo upieczona policjantka Zofia Maciejka, która rzuca się w pogoń za sprawcą, ale gubi jego ślad.