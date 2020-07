Konsola NES i telewizor z klocków LEGO? Nadchodzi obłędny zestaw

Wow!





Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Owocna współpraca LEGO i Nintendo





„Jesteś gotów, by zagrać tak, jak jeszcze nigdy wcześniej?” – takim opisem został okraszony post opublikowany kilka godzin temu przez LEGO. Dołączony do niego krótki film jest potwierdzeniem plotek, które rano pojawiły się na chińskiej stronie VJGamer. Wiemy to już więc na pewno –Premiera zestawu odbyć się ma 1 sierpnia – wtedy, kiedy na rynku pojawią się też unikalne zestawy LEGO będące wynikiem współpracy marki z Nintendo.Jest to z pewnością pozycja obowiązkowa dla ogromnych fanów retro, klocków LEGO oraz postaci Mario. Niestety sama konsola NES nie będzie funkcjonalna – mówimy wyłącznie o replice.Zabawa nie skończy się jednak na złożeniu zestawu.Plotki głoszą, że obecna będzie również funkcja podświetlenia całej instalacji. Świetna sprawa!Co więcej, NES z LEGO ma być kompatybilny z innymi zestawami Mario. Nie wiadomo jednak na razie na jakich polach objawi się ta integracja.Źródło: VJGamer , Twitter / Foto. VJGamer