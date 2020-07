9 intrygujących filmów i seriali z Netflixa, które warto obejrzeć w ten weekend

To będzie dobrze spędzony czas.





Anihilacja

Platforma

Ludzkie dzieci

The End of the F***ing World

Handia

Bonusowe propozycje dla korzystających z VPN

The Lobster

Swiss Army Man

Hesher

End of Watch

Założę się, że wielu z Was od czasu do czasu trafia na jakiś film lub serial, którego akcja przebiega w sposób zupełnie niesztampowy i zaskakujący. Produkcje wywołujące uczucie lekkiej dezorientacji oraz mocno odczuwalny przez widza efekt "wow" to rzadko spotykane perełki w morzu produkcji skalkulowanych na dostarczanie odbiorcom prostej rozrywki i łatwego zysku ich autorom. Wyszukaliśmy dla was kilka intrygujących dzieł, które obejrzycie na Netflixie.Gdyby nie Netflix, nigdy nie obejrzałbym chyba tego arcyciekawego dzieła. Anihilacja to trzymający w napięciu mix thrillera, horroru oraz... filozoficznego kina akcji. Biolożka (w tej roli Natalie Portman) wyrusza na wyprawę do miejsca, z którego nikt jeszcze nie wrócił, a w którym prawa natury wydają się nie obowiązywać. Do samego końca będzie zastanawiać się czy film ten powinno się odczytywać na poziomie metaforycznym czy może dosłownym.A może kino hiszpańskie? Nie, nie czas na wywody o głośnym "Domu z papieru" - ten serial znają wszyscy. Chciałbym zachęcić Was do obejrzenia Platformy. To opowieść o człowieczeństwie rozgrywająca się w wielopoziomowych więzieniu, przez które codziennie przejeżdża winda z jedzeniem. Osadzeni na najwyższych jego kondygnacjach posilają się niczym królowie, a ci zamieszkujący niższe piętra... Zobaczcie sami.Film realizowany na podstawie powieści P.D. James, w reżyserii Alfonso Cuaróna, dobrze znany jest miłośnikom produkcji rozgrywających się w ponuro zapowiadającej się nieodległej przyszłości. W tym filmowym uniwersum ludzie utracili zdolność do reprodukcji, a ich jedyną nadzieją na przetrwanie jest pierwsza od dwudziestu lat kobieta, której udało się zajść w ciążę. Jak wiele w relacjach społecznych może zmienić widmo wymarcia całej ludzkości? Przekonajcie się - to niepokojąco realna wizja.Dla kontrastu względem wcześniejszych dzieł... Oto "luźniejsza" propozycja w postaci oryginalnego i świetnie odgrywanego brytyjskiego komedio-dramatu. The End of the F***ing World to opowieść o przygodach duetu w postaci nastolatka - psychopaty oraz jego spragnionej wrażeń i dorosłości rówieśniczki. Historia zaczyna się od tego, że chłopak imieniem James postanawia odpuścić sobie mordowanie zwierząt i zapolować na człowieka. Serial zaczyna się od trzęsienia ziemi, a z każdą jego minutą robi się coraz goręcej.Ten hiszpański dramat zdobył aż 10 nagród Goya, będących w tym kraju odpowiednikiem Oscarów. To wzruszająca opowieść o weteranie wojennym, który po powrocie do kraju odkrywa, że jego młodszy brat Joaquín wyrósł na giganta mającego ponad 2,5 metra wzrostu. Mężczyzna postanawia "zmonetyzować" osobę tytułowego olbrzyma, obwieszczając go najwyższym człowiekiem na świecie i prezentując go w całej Europie. Z czasem braci poróżniają ambicje, sława i pieniądze. To świetna odtrutka na hollywoodzką sztuczność i sztampę.Jeśli korzystacie z VPN i dzięki niemu odblokujecie sobie całą zawartość Netflixa, obejrzycie tam znacznie więcej nietypowych, dziwnych i ambitnych produkcji. Cztery poniższe propozycje są jednymi z najciekawszych (bo może nie najlepszych) filmów, jakie zobaczyłem w swoim życiu. Wierzę, że spodobają się i Wam. Pozostawię je bez opisów - niech zwiastuny przemówią same za siebie.