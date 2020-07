Amazon stworzy serial oparty o grę Fallout!

Fani powinni być zadowoleni.





Serial Fallout ma potencjał





Amazon oficjalnie ujawnił, iż ma w planachtworzoną przez studio Bethesda. Za produkcję serialu będzie odpowiadała ta sama ekipa, która do tej pory tworzyła Westworld - kolejną popularną produkcję HBO.Zgodnie z zapowiedzią Bethesdy, serial stworzony przez Amazon ma być wynikiem wieloletniej pracy, która związana była z pomysłami oraz możliwościami na przekształcenie gry Fallout w pełnoprawny serial. Dyrektor operacyjny Amazon Studios, Albert Cheng poinformował, iż nie może się doczekać, kiedy będzie mógł oddać serial Fallout do oceny widzów. Cheng zwrócił uwagę na wciągającą fabułę, co każde podejrzewać, iżAdaptowanie gier komputerowych do postaci serialu nie jest jednak łatwym orzechem do zgryzienia. Pierwszy wyjątek, który przychodzi na myśl, to Wiedźmin - jednak w tym przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Wszyscy wiemy, iż Wiedźmin opiera się także o książki, a nie tylko produkcje polskiego studia CD Projekt RED.Projekt związany z Falloutem ma jednak szansę się udać. Ekipa odpowiedzialna za serial będzie miała bowiem spore pole do popisu - przynajmniej w kwestii stricte wizualnej. Fabuła serialu zostanie niemalże na pewno umieszczona w post apokaliptycznym świecie przyciągającym wzrok.Osoby, które do tej pory były odpowiedzialne za Westworld także nie kryją podekscytowania ze współpracy z Amazonem oraz Bethesdą. Fallout w ich opinii ma być jedną z najlepszych gier wszechczasów. Z tego typu zapowiedzi zazwyczaj rodzą się niezłe projekty, jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, aby się przekonać,Jako ciekawostkę warto dodać, iż na drugim biegunie znajduje się konkurencja w postaci Netflixa. Studio powiązane z serwisem streamingowym ma bowiemŹródło: TheNextWeb / fot. Bethesda