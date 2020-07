Spotify otrzymało plan subskrypcji, na który czekałam od dawna

Oferta dla dwojga.





Jak Premium Duo prezentuje się pod względem cenowym?

Użytkownicy Premium Duo mogą słuchać wspólnej playlisty.| Źródło: Spotify

Jak skorzystać z planu Premium Duo na Spotify?

Spotify Premium Duo to oferta przeznaczona dla dwóch osób mieszkających pod wspólnych dachem. | Źródło: mat. własne

Spotify, czyli jeden z najpopularniejszych muzycznych serwisów streamingowych na rynku, oferuje wiele planów subskrypcji. Poza tym podstawowym do dyspozycji od dawna jest plan dla studentów oraz plan rodzinny – przeznaczony dla maksymalnie 6 osób mieszkających pod wspólnym dachem. Teraz oferta Spotify w Polsce się jednak poszerzyła – o plan stworzony z myślą dla par.Premium Duo, bo tak brzmi nazwa nowego planu subskrypcji Spotify, dedykowany jest, podobnie jak plan Rodzina, osobom mieszkającym pod jednym adresem. Z niego mogą korzystać jednak dwaj użytkownicy zamiast sześciu. Rzecz jasna mowa nie tylko o wspomnianych parach, ale również, na przykład, o współlokatorach czy rodzeństwie.Nieźle. Ta subskrypcja kosztujeco przy podzieleniu na pół w przybliżeniu daje 12,50 zł na osobę. Dla porównania, za indywidualny plan subskrypcji trzeba płacić 19,99 zł za osobę, natomiast za rodzinny 29,99 zł (więc minimalnie 5 zł na osobę). Przejście z planu indywidualnego na plan Duo pozwala zaoszczędzić w ciągu roku 90 złotych każdemu z jego dwóch użytkowników.Rzecz jasna, oferta Duo nie zakłada przekazania w ręce użytkowników wspólnego konta Premium. Każdy z nich ma posiadać własne konto. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że na obydwu kontach objętych planem Duo dostępna jest specjalna playlista Duo Mix, regularnie aktualizowana na podstawie utworów muzycznych, których słuchają obydwaj subskrybenci.Jeżeli należysz do tych, którzy mieszkają pod wspólnym dachem z jedną inną osobą, naprawdę warto po najnowszą ofertę Spotify sięgnąć. Aby to zrobić, wystarczy przejść tutaj i wybrać spośród innych planów ofertę Duo lub przejść ze strony głównej Spotify do swojego Profilu i kliknąć w opcję Zmień plan.Gdy już uda Ci się skorzystać z nowej formy subskrypcji, zaproś do wspólnego cieszenia się nią drugiego domownika - poprzez e-mail SMS lub wybrany komunikator. Pamiętaj, że by móc dołączyć do planu zaproszona osoba musi podzielić się ze Spotify tym samym adresem zamieszkania co Ty.Źródło: Spotify, fot. tyt. Spotify