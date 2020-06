Od jutra nowa opłata w Polsce. Netflix, Spotify i inne mogą podrożeć

Czas pokaże kto dostanie po kieszeniach.





W maju bieżącego roku polski Sejm uchwalił tzw. "podatek od Netflixa" . Nowa opłata wymierzona jest w serwisy świadczące usługi audiowizualne na żądanie, czyli popularne platformy VOD i muzyczne. Prawo zacznie obowiązywać od 1 lipca i podmioty takie jak choćby Netflix, HBO GO, Spotify i Tidal mogą zechcieć przenieść ciężar nowego wydatku na polskich konsumentów.Od 1 lipca podmioty dostarczające usługi medialne VOD będą musiały dokonywać wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Wysokość opłaty to 1,5% rocznego przychodu uzyskanego z opłat za korzystanie lub... 1,5% sumy wpływów reklamowych w ciągu roku - w zależności od tego, która kwota będzie wyższa. Szacuje się, że daninę będzie musiało zapłacić łącznie nawet 100 podmiotów oferujących widzom ok. 160 serwisów.Zwolnione z opłaty będą firmy, z usług których korzysta mniej niż 1% użytkowników Internetu szerokopasmowego w Polsce. Według najnowszych danych przeliczyć to można na liczbę użytkowników mniejszą od 80 tysięcy.Według prognoz w 2020 roku uda się dzięki nowej opłacie pozyskać ok. 15 milionów złotych, które rozdysponowane zostaną na różnego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu kinematografii - m.in. produkcję filmów i organizowanie wydarzeń filmowych. W 2021 roku kwota ta wzrośnie nawet do 20 milionów złotych. Dużo?Przypominam, ze telewizja publiczna decyzją KRRiTV w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 711 500 000 złotych, a więc blisku dwóch miliardów złotych. W zeszłym roku kwota ta wynosiła 1 127 258 500 złotych.Szacunkowe dane dotyczące wpływów serwisów VOD w Polsce, oparte o dane przedstawiane przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, już teraz sugerują wysokość opłat, jakie poniosą największe firmy na rynku wideo i muzyki na żądanie.429 312 400 złotych przychodu = wpłata na rzecz PISF: 6 439 686 złotych- 268 879 600 złotych / wpłata: 4 033 194 złotych- 102 031 600 złotych / wpłata: 1 530 474 złotych- 44 391 600 złotych / wpłata: 665 874 złotych- 38 728 800 złotych / wpłata: 580 932 złotych- 290 400 złotych / wpłata: 4 356 złotych- 230 392 800 złotych / wpłata: 16 710 408 złotychMinister kultury, Piotr Gliński, tłumaczył w majowej rozmowie z RMF FM, że opłata nie jest wcale nowym podatkiem, bo "pieniądze nie idą do budżetu"., mówił Gliński na antenie radia RMF.Jeśli Netflix, Spotify lub inne usługi muzyki i wideo na żądanie w najbliższym czasie podrożeją, to wiecie już dlaczego tak się stanie. Być może dzięki omawianej tu składce wkrótce nastąpi wysyp polskich superprodukcji kinowych?Źródło: mat. własny