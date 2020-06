Windows 98 w przeglądarce internetowej! Kliknij i powspominaj

Sentymentalna podróż w czasie.





Windows 98 w przeglądarce internetowej

Menu Start z Windowsa 98 i ustawienia ekranu. | Źródło: mat. własne

Zanim skorzystasz z przeglądarki musisz skonfigurować modem. ;) | Źródło: mat. własne

Dacie wiarę, że Windows 98 debiutował aż 22 lata temu? To właśnie 25 czerwca 1998 Microsoft zaprezentował ten oparty w dużej mierze na Windows 95 system operacyjny, który wprowadził obsługę wielu monitorów, aktualizacje poprzez Windows Update i zwiększył integrację przeglądarki internetowej Internet Explorer z interfejsem użytkownika. Teraz wszyscy możecie zobaczyć jak działał ten OS we własnej przeglądarce internetowej.Windows 98 Virtual x86 to projekt pozwalający uruchomić całkiem funkcjonalne wydanie znanego systemu w okienku przeglądarki. Użytkownik może korzystać z niego w retro rozdzielczości 640x480 pikseli, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby odpalić go w trybie pełnoekranowym. Do oprogramowania należy mieć nieco cierpliwości, bowiem wszystkie dane doczytuje w czasie rzeczywistym i działa z *lekkim* opóźnieniem.Jak pisze sam twórca, V86 emuluje działanie procesora x86 i hardware'u z epoki. Autor postawił tu na wydajność przypominającą Pentiuma 1, co z pewnością odczujecie przeklikiwując się przez różne opcje OSu.Z racji tego, że jest to najpewniej zwykła wirtualka przesyłana do przeglądarki, podczas zabawy nie wpisujcie w niej jakichkolwiek haseł lub innych prywatnych informacji. Jako że zostaliście już ostrzeżeni, podrzucam Wam link do omawianej tu ciekawostki -> KLIK Więcej na temat tego projektu poczytacie na GitHubie, w tym miejscu Źródło: mat. własny