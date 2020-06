Lipiec na Netflix: wiele filmowych i serialowych nowości [lista]

Sprawdź, co obejrzeć.





Karppi: Sezon 2 01/07/2020

Powiedzmy sobie TAK 01/07/2020

Warrior Nun 02/07/2020

Telefonistki: Sezon finałowy: Część 2 03/07/2020

Klątwa Ju-on: Początek 03/07/2020

Southern Survival 03/07/2020

Bezpaństwowcy 08/07/2020

The Protector: Sezon 4 09/07/2020

Podróże z Zakiem Efronem 10/07/2020

Pięć pierwszych randek: Brazylia 10/07/2020

Mroczne pożądanie 15/07/2020

We własnej skórze: Przed i po 15/07/2020

Małżeństwo po indyjsku 16/07/2020

Sing on! Hiszpania 24/07/2020

Przeklęta 17/07/2020

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko): Sezon 2 21/07/2020

Norsemen: Sezon 3 22/07/2020

Na ustach wszystkich 17/07/2020

Good Girls: Sezon 3 26/07/2020

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 4 29/07/2020

Odwet 31/07/2020

The Umbrella Academy: Sezon 2 31/07/2020

Uwięzione 31/07/2020

Pod słońcem Riccione 1/7/2020

Desperados 3/7/2020

The Old Guard 10/7/2020

Niewierni 15/7/2020

Fatalny romans 16/7/2020

MILF 16/7/2020

Ofiara dla burzy 24/7/2020

The Kissing Booth 2 24/7/2020

Seriously Single 31/7/2020

Urzila Carlson: Overqualified Loser [14/7/2020]

Jack Whitehall: I’m Only Joking [21/7/2020]

Father Soldier Son [17/7/2020]

Niewyjaśnione tajemnice [1/7/2020]

Mucho, mucho amor: Legenda Waltera Mercado [8/7/2020]

Zjednoczeni [14/7/2020]

Narkobiznes [14/7/2020]

Klub Claudii Kishi [10/7/2020]

Jork kontra mafia [22/7/2020]

Uliczne jedzenie: Ameryka Łacińska [22/7/2020]

Speedcuberzy [29/7/2020]

Last Chance U: Laney [28/7/2020]

Chico: Małpka złota rączka: Sezon 2 [1/7/2020]

Klub Opiekunek [3/7/2020]

Cześć, ninja!: Sezon 3 [10/7/2020]

Wielkie przygody Kapitana Majtasa w kosmosie [10/7/2020]

Cinderella Pop [13/7/2020]

Ashley Garcia: Genius in Love [20/7/2020]

Larva: Na wyspie - film [23/7/2020]

Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Sekrety śpiewoskrzydła [24/7/2020]

Japan Sinks: 2020 [9/7/2020]

Transformers: Wojna o Cybertron - trylogia [30/7/2020]

Okres wakacjyny można wykorzystać do nadrobienia zaległości oglądając ciekawe produkcje oferowane przez serwisy VOD. Netflix ogłosił właśnie listę serialowych i filmowych nowości, które dostępne będą w lipcu.Lista nowości jest imponująca - poniżej znajdziecie zestawienie tytułów Netflix wraz z opisami i datą udostępnienia.Policjanci Sofia Karppi i Sakari Nurmi przeczesują Helsinki w poszukiwaniu sprawców morderstwa, które wydaje się powiązane z działalnością korupcyjną.Bajeczne śluby to nie bajka! Zobacz, jak Jeremiah Brent, Thai Nguyen i Gabriele Bertaccini pomagają różnym parom powiedzieć sobie TAK w wymarzonej scenerii.Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.Lidia i jej przyjaciele jeszcze zajadlej walczą z reżimem generała Franco, gdy jej największa rywalka wykorzystuje więzienie jako narzędzie zemsty.Badacz zjawisk nadprzyrodzonych szuka przeklętego domu, w którym wiele lat temu coś strasznego przydarzyło się pewnej matce i jej dziecku.Ekipa BattlBox testuje różne produkty zaprojektowane z myślą o wspomaganiu ludzi w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak pożar, wybuch czy napad.Drogi czworga cudzoziemców - uciekającej przed sektą kobiety, afgańskiego uchodźcy, biurokraty i młodego ojca — spotykają się w australijskim areszcie imigracyjnym.Wezyr i Nieśmiertelni rządzą współczesnym Stambułem. Hakan wraca do przeszłości, aby zapobiec wojnie. Zeynep przechodzi potężną transformację.Zac Efron podróżuje dookoła świata, poznając zdrowe i ekologiczne style życia. Towarzyszy mu Darin Olien, ekspert w dziedzinie odnowy biologicznej.Program reality TV, w którym każdy z sześciorga singli umawia się na pięć randek w modnych lokalach w São Paulo. Kto dostanie zaproszenie na randkę numer 2?Przykładna żona spędza weekend poza domem. Wyjazd rozbudza w niej pasję, kończy się tragedią i sprawia, że Alma zaczyna się zastanawiać, kim naprawdę są jej bliscy.Chirurg plastyk, dr Sheila Nazarian, i specjalistka od pielęgnacji skóry, siostra Jamie, wykorzystują nowatorskie rozwiązania, by poprawiać wygląd swoich klientów.Swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, co pozwala nam zobaczyć, jak obecnie wyglądają takie procedury.Konkurs piosenkarski, w którym uczestnicy mierzą się z wielkimi hitami, a wynosząca 30 000 euro nagroda rośnie z każdą poprawnie zaśpiewaną nutą.Współczesna wersja legendy arturiańskiej. Nastolatka Nimue pomaga najemnikowi imieniem Artur znaleźć Merlina i dostarczyć mu starożytny miecz.Moritz i ekipa MyDrugs rozwijają działalność. Ich internetowy sklep z narkotykami staje się coraz bardziej popularny - i jeszcze bardziej niebezpieczny.Ta część norweskiej komedii o Wikingach zabiera widzów w przeszłość, przedstawiając historię, dzięki której powstał 1. sezon. Nie brak w niej grabieży i plądrowania.W słynącym z hodowli bydła brazylijskim miasteczku wybucha panika. Nastolatkom grozi epidemia choroby przenoszonej przez pocałunki.Beth, Ruby i Annie muszą zmierzyć się z konsekwencjami zagrań w poprzednim sezonie. Której z nich najmniej zaszkodzi ten koktajl z ryzyka, nagród i wyrzutów sumienia?Dziennikarz Raphael Rowe sprawdza na własnej skórze, jak wygląda życie więźniów w Paragwaju, Niemczech, Lesotho i na Mauritiusie.Cztery nastolatki łączą siły, by zemścić się na szkolnych prześladowcach, ale zostają oskarżone o coś, czego nie zrobiły. Czy uda im się wyrównać rachunki?Wychowane na superbohaterów rodzeństwo Hargreevesów wraca z drugim sezonem.Specjalistki od kradzieży biżuterii, Zulema i Macarena, zatrudniają cztery inne kobiety do pomocy w napadzie stulecia. Na ślubie w rodzinie narkotykowego bossa mogą „zarobić” miliony.Podczas wakacji na plażach Riccione grupa nastolatków zaprzyjaźnia się i wzajemnie wspiera w poszukiwaniach wakacyjnej miłości.Spanikowana Wes ciągnie przyjaciółki do Meksyku, by skasować obraźliwego maila, którego po pijaku wysłała do swojego wymarzonego faceta.Czwórka wojowników, którzy od stuleci w sekrecie bronią ludzkości, staje się celem tajemniczych mocy i odkrywa nowe znaczenie nieśmiertelności.Od ostentacyjnych kłamstw po seksowne niespodzianki - ten film przedstawia wariackie pomysły mężczyzn, którzy mają problem z zachowaniem wierności w związku.Prawniczka zostaje uwikłana w przerażającą grę w kotka i myszkę, gdy spotkanie z dawnym znajomym przeradza się w obsesję zagrażającą wszystkim, których kocha.Trzy przyjaciółki po czterdziestce wdają się w wakacyjny romans z młodszymi mężczyznami.Amaia zostaje wezwana do sprawy podejrzanej śmierci noworodka, którego ojciec usiłował zbiec z ciałem. Trzecia część trylogii Baztan.W tym sequelu Elle - już w klasie maturalnej - próbuje pogodzić związek na odległość, składanie podań na uczelnie i nową przyjaźń, która może wszystko zmienić.Komedia romantyczna. Dwie przyjaciółki o zupełnie różnych poglądach na facetów, seks i miłość próbują razem odnaleźć się w skomplikowanym świecie singielek.Neste especial de stand up, Urzila Carlson enche-nos a barriga de gargalhadas com perspetivas sobre "O Peso Certo", agradáveis exames à próstata e vinho de caixa.Nowy stand-up w wykonaniu brytyjskiego komika Jacka Whitehalla.Gdy sierżant Brian Eisch zostaje poważnie ranny w Afganistanie, razem ze swoimi synami odkrywa świat przepełniony miłością, ale też stratą i pragnieniem odkupienia.Nowa wersja kultowego serialu pełnego niewyjaśnionych zaginięć, zgonów i paranormalnych spotkań. Ostatnią nadzieją na rozwiązanie tych spraw są widzowie.Walter Mercado przez lata oczarowywał swoimi programami 120 mln widzów. Ten astrolog był barwnym ptakiem w kulturze macho, naiwnym dziwakiem i siewcą nadziei.Dokument wykorzystuje historię powstawania teledysku do utworu „Solidarité”, by zaprezentować działalność aktywistów walczących z niesprawiedliwością społeczną.Była analityczka CIA przygląda się sześciu nielegalnym substancjom z ekonomicznego punktu widzenia, aby pokazać, jak narkotyki popychają ludzi do ryzykownych zachowań.Dokument krótkometrażowy. Amerykańscy twórcy o azjatyckich korzeniach oddają hołd kultowej postaci z „Klubu Opiekunek”, która położyła kres licznym stereotypom. Miasto strachu: NowyKronika walki agentów federalnych z nowojorską mafią, która zakończyła się rozbiciem pięciu rodzin mafijnych u szczytu ich potęgi w latach 80. XX wieku.Ten serial to współczesna ekranizacja popularnych książek Ann M. Martin o grupie koleżanek, które postanawiają zostać opiekunkami do dzieci.Dokument o rekordzistach w układaniu kostek Rubika na czas, których łączy wyjątkowa więź i niezwykły duch rywalizacji.Twórcy dokumentu o szkolnych drużynach futbolowych jadą do Oakland w Kalifornii, by poznać zespół Laney College Eagles grający pod kierunkiem trenera Johna Beama.Chico Bon Bon i jego Zaradna załoga pomagają rozwiązać szereg mniej i bardziej poważnych problemów. Nie umiesz podgrzać kakao lub wyjąć kanapki z sejfu? Wezwij pomoc!Ten serial to współczesna ekranizacja popularnych książek Ann M. Martin o grupie koleżanek, które postanawiają zostać opiekunkami do dzieci.W trzecim sezonie kochający przygody ninja odkrywają nowe Katy, poznają kuzyna Wesleya o imieniu Gen oraz odwiedzają rodzinne miasto Ba-Ciana - Osakę w Japonii.George i Harold - oraz ich koledzy z klasy i wredny dyrektor - rozpoczynają tajemniczą misję w kosmosie.Zbuntowana i rozczarowana miłością nastolatka postanawia skoncentrować się na karierze DJ-ki. Jednak na jej drodze staje uroczy gwiazdor popu.Po balu Ashley rzuca się w wir kalifornijskiej przygody. Tym razem poznaje blaski i cienie nastoletniego romansu.Tropikalne przygody zwariowanych larw w wydaniu pełnometrażowym! Tym razem Czerwony i Żółty naprawdę przeszli samych siebie.Gdy śpiewająca smoczyca o pięknym głosie hipnotyzuje smoki i ludzi z wioski Chatwiele, Załoga Ratunkowa musi znaleźć sposób na złamanie jej muzycznego zaklęcia.Gdy potężne trzęsienie ziemi rujnuje Japonię, determinacja pewnej rodziny zostaje wystawiona na próbę podczas niebezpiecznej podróży przez tonący archipelag.W tej opowieści z uniwersum Transformers Autoboty i Decepticony walczą na wymierającej planecie o kontrolę nad Wszechiskrą.