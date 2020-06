Co nowego w lipcu na HBO GO? Sprawdźcie pełną listę produkcji

Będzie co oglądać.





Pełna lista produkcji, które pojawią się w lipcu na HBO GO:

Quiz (1 lipca)

4 Blocks, sezony 1-3 (1 lipca)

Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga (1 lipca)

Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa (1 lipca)

Za humor i Sunny (1 lipca)

Uwiązani (2 lipca)

Dom grozy: Miasto aniołów (3 lipca)

Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia (4 lipca)

Mój Przyjaciel Ufik (4 lipca)

Kraina lodu 2 (5 lipca)

100 dinge (9 lipca)

Pokémon: Detektyw Pikachu (9 lipca)

Do Gwiazd (9 lipca)

Abou Leila (9 lipca)

Mickey i niedźwiedź (13 lipca)

Furie (18 lipca)

Godzilla II: Król potworów (19 lipca)

The Wrong Mummy (23 lipca)

Nie ma nas w domu (26 lipca)

Aniołki Charliego (26 lipca)

Moja mała Zoe (26 lipca)

Ulysse i Mona (26 lipca)

Lilian (27 lipca)

Wakacje już za rogiem. Z pewnością nadchodzący okres wypoczynkowy będzie nieco różnił się od poprzednich z powodu pandemii koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że każdemu z nas należy się chwila relaksu. Tego samego zdania jest HBO , które przygotowało dosyć ciekawe rozdanie na nadchodzący lipiec.Zacznijmy od oryginalnych produkcji HBO. Już, kiedy to pojawi się mini-serialopowiadający o największym skandalu na kartach historii teleturnieju „Milionerzy”. Były wojskowy wygrał swego czasu tam milion funtów wykorzystując oszustwo polegające na tym, że ktoś z widowni kaszlał przy wyczytaniu przez prowadzącego dobrej odpowiedzi.Osobiście jednak czekam na- zadebiutuje wtedy pierwszy odcinek serialu. Jest to spin-off serialu „Dom grozy”, który doczekał się trzech sezonów i zyskał liczne nagrody. Jeśli lubicie czasy wiktoriańskie, wątki nadprzyrodzone oraz elementy kryminału, to produkcja z pewnością się Wam spodoba. Kolejne odcinki będą publikowane w każdy piątek.Co poza tym? Chciałbym zwrócić uwagę na trzy kinowe filmy i animacje. Już odna HBO GO będzie można oglądaćczyli jeden z najgłośniejszych hitów ostatnich lat. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zaznajomić się z kontynuacją przygód Elsy i Anny, to nie będzie lepszego momentu. Zwłaszcza, że „Kraina lodu II” to wręcz majstersztyk pod kątem animacji.Dokładnie tydzień później, bo, na platformie zadebiutuje, czyli aktorski film o przygodach tytułowego stworka. Produkcję oglądałem na premierę w kinie i z całego serca mogę Wam go polecić. Nie tylko za świetny humor, ale przede wszystkim za najsłodszego Pikachu w historii!Warto też zapisać sobie w kalendarzu datę. Wtedy bowiem w bibliotece HBO GO pojawi się. Film nie został oceniony zbyt wysoko przez krytyków, jak i samych odbiorców, ale jest to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla fanów kulturowego morskiego stwora.Koniecznie dajcie znać w komentarzach, na które produkcje czekacie najbardziej!Źródło: HBO / Foto. HBO