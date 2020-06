72-latek z Tajwanu przebojem Internetu. Zobaczcie jak gra w Pokémon GO! (wideo)

Pozytywnie zakręcony człowiek.







Być może napotkaliście kiedyś w internecie na zdjęcie starszego pana na rowerze, jeżdżącego z zestawem kilkunastu smartfonów przyczepionych do kierownicy. To nie fejk! 72-letni Chen Sun-Yuan z Tajwanu jest wielkim miłośnikiem Pokémon GO i wsławił się w 2018 roku swoim arsenałem złożonym z urządzeń pozwalających łapać mu Pokemony. Legendarny już "Pokémon GO Grandpa" właśnie zainwestował w rozbudowę swojego centrum rozrywki.





Pokémon GO Grandpa to znana osobowość Nowego Tajpej