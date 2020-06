HBO GO nie działa? Nie jesteś sam, trwa poważna awaria

Weekendowe problemy.





Wczytuje się i wczytuje i wczytać nie może... | Źródło: mat. własne

Awaria HBO GO 21.06.2020

Awaria HBO GO zobrazowana w serwisie Downdetector. | Źródło: mat. własne z Downdetector

Dlaczego HBO GO nie działa? Dobre pytanie, sami chcielibyśmy wiedzieć! HBO GO nie działa prawidłowo u wielu użytkowników i wygląda na to, że awaria ma charakter ogólnokrajowy. Serwery popularnej usługi VOD mają problem z poprawnym funkcjonowaniem na terenie Polski od dzisiejszego poranka.Awaria serwisu HBO GO nie dotyka najwyraźniej każdego. U dwóch członków naszej redakcji HBO GO nie działa, ale krótka ankieta przeprowadzona wśród znajomych pokazuje, że niektórzy mogą bez większych problemów korzystać z wideo na żądanie. Nieodzowny w takich chwilach serwis Downdetector potwierdza występowanie usterki.Póki co w mediach społecznościowych nie ukazał się żaden komunikat w tej sprawie. Jeśli poznamy szczegóły dotyczące kłopotów, na pewno Wam je przekażemy.Źródło: mat. własny