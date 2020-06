Disney Plus bez okresu próbnego. Nowi użytkownicy nie przetestują usługi za darmo

Zaskakująca decyzja.





Konsumenci platform streamingowych zostali przyzwyczajeni, że oferowany im jest specjalny okres próbny pozwalający przetestować usługę przed wydaniem pieniędzy na abonament. Coraz częściej możemy jednak dostrzec chęć zerwania z tą polityką. Za przykład niech posłuży Netflix , który na większości rynków wycofał się z możliwości skorzystania z serwisu za darmo.Wygląda na to, iż podobny krok podjął właśnie Disney. Przedstawiciele spółki poinformowali o rezygnacji z oferowanej dotychczas promocji.Tyczy się to wszystkich regionów, gdzie Disney Plus jest dostępny. Wielce prawdopodobne jest więc, że decyzja ta obejmie również w przyszłości Polskę.Tego rzecz jasna się nie dowiedzieliśmy. Może ma to związek ze stratami poniesionymi w trakcie pandemii, a może wpływ na to ma po prostu niska cena abonamentu? Tego się jednak zapewne nigdy nie dowiemy.Przypominamy, że za Disney Plus należy zapłacić 6,99 dolarów miesięcznie, czyli około 28 złotych.Źródło: CNET / Foto. Disney