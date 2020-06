Sztuczna inteligencja tworzy nowe kawałki Nirvany, Metallici i Nickelbacka (wideo)

Posłuchaj!





Sztuczna inteligencja tworzy muzykę - nie gorszą od "oryginalnej"

NirvanA.I: I made a bot write a Nirvana song

MetallicAI: I made a bot write a Metallica song

NICKELBOT: I made a bot write a Nickelback song

Słucham od godziny piosenek współtworzonych przez sztuczną inteligencję i nie potrafię uwierzyć w to, że zostały wykreowane przez jakiś wirtualny byt. Youtuber o pseudonimie Funk Turkey karmi SI tekstami kawałków popularnych artystów, by ta na ich bazie komponowała "autorskie" teksty utworów, przypominające dzieła zespołów Nirvana, Metallica, czy też Nickelback. Będziecie zdumieni tym, co zaraz usłyszycie.Początkowo myślałem, że SI odpowiada za każdy element kompozycji - od muzyki, przez słowa, po wokal. Po jakimś czasie stwierdziłem, że byłoby to zbyt piękne, aby było prawdziwe. Istotnie, jej wyłączną rolą jest kreowanie tekstów na podstawie tych zaciągniętych z bazy Genius. Ścieżka dźwiękowa jest rozpisywana przez youtubera, który przy okazji dorzuca do niej swój wokal - niezły wokal, trzeba przyznać - by później wszystko połączyć ze sobą w programie Pro Tools. Posłuchajcie tylko jak dobrze naśladuje on głos Kurta Cobaina.Warstwa tekstowa? Okej, przeciętna - często to zlepek losowych słów. Czy jednak uważacie, że przeboje muzyki rozrywkowej mają obecnie głębsze i ambitniejsze teksty? Efekt finalny współpracy człowieka z SI oceniam jako znakomity. Patrząc na oceny internautów pod filmami, nie tylko mi się spodobało. Wam też?Źródło: YouTube, zdj. tytułowe: zrzut ekranu z MetallicAI